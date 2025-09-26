Datele au fost preluate de la Numbeo, o bază de date colaborativă care urmărește costul vieții și salariile la nivel global. Deși nu la fel de riguroasă ca statisticile oficiale, aceasta oferă informații valoroase despre tendințele globale, potrivit Chef’s Pencil.

Cele mai accesibile locuri din lume pentru mesele în oraș

Studiul a identificat 26 de orașe unde localnicii cheltuiesc doar 1% sau mai puțin din salariul lunar net pentru o masă la un restaurant de nivel mediu. Majoritatea se află în Statele Unite (9 orașe) și Asia de Est – Japonia, China și Coreea de Sud (7 orașe).

Dallas, SUA, se află pe primul loc, cu doar 0,7% din salariul mediu lunar necesar pentru o masă la restaurant. Numbeo raportează câștiguri nete medii de 4.686 dolari pe lună, cu o masă de trei feluri pentru două persoane costând 70 dolari.

Muscat, capitala Omanului, se află pe locul doi, cu o masă tipică reprezentând aproximativ 0,8% din salariul mediu lunar. Berna, capitala Elveției, ocupă locul trei.

Situația în Europa

Topul orașelor cu cele mai ieftine și mai scumpe mese în oraș din Europa. Foto: Chef’s Pencil.

În Europa, Elveția domină clasamentul, cu Berna, Zurich și Geneva printre cele mai accesibile orașe pentru mese în oraș raportat la salariile locale. Paris (locul 14 la nivel mondial) și Luxemburg se clasează, de asemenea, pe poziții înalte.

În schimb, multe orașe din sudul și estul Europei prezintă o accesibilitate semnificativ mai scăzută. În Italia, de exemplu, rezidenții din Milano, Napoli și Florența își permit să ia masa în oraș doar de aproximativ o treime până la jumătate din frecvența omologilor lor elvețieni.

Atena (locul 143 la nivel mondial) se află aproape de coada clasamentului european și global, între Kiev și Manila, evidențiind cât de puțin accesibile sunt mesele la restaurant pentru populația locală, în ciuda scenei gastronomice vibrante a orașului.

Rezultate pentru România

În România, situația variază între orașe, dar în general, mesele la restaurant sunt mai puțin accesibile decât în multe alte țări europene.

Astfel, Cluj-Napoca se află pe locul 115 la nivel mondial, cu 2,2% din salariul mediu cheltuit pentru o masă la restaurant. Acest nivel este comparabil cu Porto (Portugalia) și Debrecen (Ungaria), fiind unul dintre orașele mai accesibile din România raportat la venituri, dar totuși mai scump decât majoritatea orașelor europene.

București ocupă locul 128, cu 2,5% din salariul mediu cheltuit pentru o masă la restaurant. Acest nivel este mai accesibil decât în Istanbul sau Atena, dar mai puțin decât în majoritatea capitalelor din regiune precum Budapesta, Sofia, Varșovia, Zagreb sau Praga.

Brașov se află pe locul 141, cu 2,7% din salariul mediu cheltuit pentru o masă la restaurant. Este printre cele mai puțin accesibile orașe din Europa, deși stă puțin mai bine decât Atena, Dubrovnik sau Salonic.

Cât cheltui pe bere și cafea

În ceea ce privește cafeaua, Brașovul ocupă cea mai slabă poziție din România, locuitorii cheltuind peste 10% din salariul lunar pe un cappuccino zilnic, comparativ cu 6,9% în București și 7,7% în Cluj.

Pentru bere, situația este ceva mai bună. Costurile variază de la 2,4% din salariu în București până la 3,1% în Brașov.

Studiul se concentrează pe restaurantele de nivel mediu și nu ia în considerare întregul spectru al opțiunilor de alimentație disponibile. De asemenea, nu reflectă calitatea mâncării sau experiența generală de dining, care pot varia semnificativ între diferite locații.

Recent, o cafenea din Dubai, Emiratele Arabe Unite, parte a lanțului Roasters, a stabilit un nou record mondial pentru cea mai scumpă ceașcă de cafea, vândută cu 580 de euro.

