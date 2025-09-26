Un client a plătit 2.500 de dirhami, curca 580 de euro, pentru băutură, iar recordul a fost înregistrat oficial în Cartea Recordurilor Guinness.

Cafeaua a fost preparată manual folosind metoda „pour-over” cu un filtru V60 și a fost servită într-o ceașcă de cristal Edo Kiriko special creat.

Au fost folosite boabe rare de cafea Panama Esmeralda Geisha, apreciate pentru notele florale, fructate și citrice.

Clientul care a comandat această porție unică a primit și „deserturi tematice” care completau aroma cafelei.

Evenimentul a făcut parte dintr-o tranzacție mai amplă pe piața cafelei de specialitate. În august, un startup din Dubai a cumpărat la licitație întregul stoc de 20 de kilograme de boabe Geisha de la plantația Hacienda La Esmeralda pentru 604.000 de dolari.

Această achiziție a stârnit interes în rândul investitorilor și prăjitorilor de cafea, consolidând reputația Dubaiului ca nou centru al culturii cafelei premium.

Lanțul Roasters subliniază că nu este vorba doar de un record de preț, ci și de stabilirea unor noi standarde de servire.

Ei pun accent pe vesela specială, cântărirea precisă a măcinăturii și controlul temperaturii băuturii. Clienților li se oferă și fișe de degustare cu informații despre originea cafelei, notele de gust și parametrii de preparare.



