Frica de sacrificii rituale

Principalul motiv este de a preveni ca pisicile negre să fie adoptate de persoane cu intenții rele, care ar putea să le folosească în ritualuri satanice, acte de cruzime sau pur și simplu să le abandoneze după Halloween, din cauza superstițiilor. Există, din păcate, cazuri documentate de abuzuri asupra animalelor, în special pisici negre, în preajma acestei sărbători.

Autorităţile din Terrassa, un oraş cu peste 200.000 de locuitori, situat la nord-vest de Barcelona, au explicat la 6 octombrie că au luat această decizie „în contextul apropierii perioadei de Halloween şi în conformitate cu principiile de precauţie aplicate de diverse asociaţii pentru protecţia animalelor”.

Noel Duque, consilier municipal responsabil cu bunăstarea animalelor, a precizat că numărul cererilor de adopţie a pisicilor negre creşte, în general, în fiecare an în Terrassa, pe măsură ce se apropie Halloweenul, „ca parte a ritualurilor” sau pentru a servi drept „decor” în timpul sărbătorilor.

În această situație, autorităţile locale „nu pot închide ochii” la această „problemă gravă”, a argumentat Duque, care apare cu o pisică roşcată în fotografia sa de profil de Facebook.

Pot fi rănite sau ucise

În Spania, organizaţiile pentru protecţia animalelor avertizează în mod regulat că pisicile pot fi rănite, ucise sau folosite pe post de accesorii în perioada sărbătorii de Halloween.

Se pot face unele excepţii de la această regulă temporară, potrivit serviciului pentru protecţia animalelor din Terrassa, după ce solicitările sunt „justificate şi evaluate în mod corespunzător”, în special dacă „siguranţa pisicii este pe deplin garantată”.

Procesul normal de adopţie şi plasament al pisicilor negre urmează să fie reluat în noiembrie, după Halloween, a declarat sursa, fără a exclude o interdicţie similară în viitor. În oraş trăiesc aproape 10.000 de pisici, potrivit autorităţilor municipale.

Pe de altă parte, această decizie are și consecințe negative.

  • 1. Discriminare și perpetuarea mitului: Prin interzicerea adopției pisicilor negre, adăpostul, în mod paradoxal, întărește ideea că aceste pisici sunt „diferite” sau „speciale” într-un sens negativ, perpetuând astfel superstițiile pe care încearcă să le combată.
  • 2. Supraaglomerare în adăpost: Pisicile negre au deja, în general, cele mai scăzute rate de adopție și petrec cel mai mult timp în adăposturi, comparativ cu pisicile de alte culori. O interdicție temporară nu face decât să agraveze această problemă, crescând numărul de animale în adăpost și punând presiune pe resurse.
  • 3. Pierderea de oportunități: În această perioadă, pisicile negre pierd șansa de a fi adoptate de familii iubitoare și responsabile, care nu au nicio legătură cu superstițiile. Un cămin permanent este întotdeauna de preferat vieții într-un adăpost.
  • 4. Ineficiență: Cei care au intenții rele nu vor fi descurajați de o interdicție temporară. Ei pot obține pisici negre din alte surse (anunțuri online, stradă) sau pot aștepta pur și simplu până după 10 noiembrie.
  • 5. Lipsa de încredere în procesul de adopție: O astfel de decizie sugerează că adăpostul nu are încredere în propriul proces de screening al adoptatorilor. Un proces riguros de verificare ar trebui să poată identifica persoanele cu intenții rele, indiferent de culoarea pisicii.
