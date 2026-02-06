Oamenii sunt nemulțumiți de creșterea taxelor

Flămânzi, localitate care a dobândit statutul de oraș în 2004, se confruntă cu o scădere semnificativă a veniturilor la bugetul local, informează Antena 3. Creșterea impozitelor, adoptată ca măsură de austeritate, a dus la o reducere considerabilă a numărului de contribuabili care își achită taxele.

Potrivit casierului primăriei, Aurel Zamfirescu, situația este îngrijorătoare: „Anul ăsta mai rar. Rar vezi câte unul pe aici, la plată. E dificil”.

Localnicii spun că majorarea impozitelor este greu de suportat, mai ales în contextul lipsei locurilor de muncă din oraș. „Pe mine mă frapează faptul că nu există de muncă în Flămânzi. Eu ar trebui să-mi opresc fata de la facultate, din Iași, că e la Litere, ca să nu-i dau ei bani pentru cămin, ca să plătesc impozitul. E corect?”, afirmă un localnic pentru publicația citată.

Creșterea impozitelor nu a adus venituri mai mari la buget

Potrivit datelor oficiale, în multe cazuri valoarea impozitelor aproape s-a dublat față de anul precedent, determinând unele familii să amâne plata sau să refuze complet achitarea obligațiilor fiscale.

Astfel, s-a ajuns în situația în care deși taxele au fost majorate, nivelul încasărilor este mult sub cel din anii anteriori:

„Întâmplarea face să am pe birou o situație la zi vizavi de încasările din luna ianuarie comparativ cu ianuarie 2025. Chiar dacă valoarea impozitelor s-a mărit, suntem sub încasările de anul trecut”, a precizat Ioan Guralic, viceprimarul localității Flămânzi.

Administrația locală avertizează că această tendință ar putea avea consecințe grave asupra comunității.

