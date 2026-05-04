Linia coastei s-ar putea retrage cu 100 de kilometri

Sudul Louisianei ar putea pierde până la 75% din zonele sale umede pe măsură ce nivelul mării crește între 3 și 7 metri. Cercetătorii estimează că linia de coastă se va deplasa cu până la 100 km în interior, lăsând orașele New Orleans și Baton Rouge izolate, citează The Guardian.

„Chiar și dacă schimbările climatice s-ar opri astăzi, zilele New Orleansului sunt numărate”, avertizează Jesse Keenan, expert în adaptare climatică la Universitatea Tulane și coautor al studiului.

Digurile de miliarde nu pot salva New Orleans, iar experții cer evacuarea

Deși în New Orleans s-au cheltuit miliarde de dolari pentru construirea unui sistem extins de diguri și pompe după uraganul Katrina din 2005, cercetarea avertizează că acestea nu vor reuși să protejeze orașul pe termen lung. „În termeni paleo-climatici, New Orleans este pierdut; întrebarea este cât timp mai are”, spune Keenan, adăugând că autoritățile trebuie să înceapă pregătirea pentru relocarea coordonată a locuitorilor din zonele vulnerabile.

Louisiana pierde „un teren de fotbal” la fiecare 100 de minute

În 2025, guvernatorul republican al statului Louisiana, Jeff Landry, a anulat proiectul Mid-Barataria Sediment Diversion, care ar fi creat peste 50 de kilometri pătrați de noi terenuri de-a lungul următorilor 50 de ani. Costul proiectului, estimat la 3 miliarde de dolari, a fost considerat prea mare, iar Landry a invocat și impactul negativ asupra industriei pescuitului local. Decizia a fost criticată de experți și oficiali precum fostul congresman Garret Graves, care a numit-o „o decizie greșită care va aduce unul dintre cele mai mari regresuri pentru coasta statului nostru”.

Relocarea controlată este văzută ca o soluție inevitabilă. „Această criză este ca o bombă cu ceas”, afirmă Wanyun Shao, geograf la Universitatea Alabama și coautor al unui alt studiu ce evidențiază riscurile severe de inundații pentru 99% din populația orașului. „Oricât de dificil ar părea, retragerea gestionată este soluția finală.”

Din 1930, Louisiana a pierdut peste 5.000 km pătrați de teren din cauza eroziunii. Ritmul actual de pierdere este atât de rapid, încât la fiecare 100 de minute dispare o suprafață echivalentă unui teren de fotbal. Cu toate acestea, guvernanții nu au stabilit încă un plan concret pentru a face față exodului locuitorilor din New Orleans. „Exodul a început deja, iar dacă nu se iau măsuri, oamenii vor pleca treptat, iar situația va deveni haotică”, avertizează Keenan.

Experții cer un plan de relocare pentru a opri „hemoragia” din Louisiana

Sistemele politice actuale s-ar putea să nu fie pregătite să gestioneze această provocare, susține Timothy Dixon, expert în medii costiere la Universitatea South Florida. „New Orleans nu va dispărea în 10 ani, dar un plan de relocare ar fi trebuit să fie gândit acum un secol.”

Studiul scoate în evidență urgența unor acțiuni decisive: „Louisiana trebuie să oprească hemoragia și să accepte realitatea. În acest moment, nu există niciun plan concret”, concluzionează Keenan. Fără măsuri imediate, avertizează experții, viitorul uneia dintre cele mai importante zone culturale din SUA este sumbru.