„Suntem nemulţumiţi de faptul că am discutat cu autorităţile până acum, am fost în grupurile de lucru, am propus soluţii care se pretează industriei noastre şi iată că după toate aceste întâlniri am primit un set de norme şi de măsuri care nu se pot aplica la evenimentele noastre, la evenimentele nimănui”, a declarat la Aleph News Edy Chereji.

Acesta susține că nicăieri în lume nu pot fi organizate evenimente la care să fie asigurați doi metri pătraţi pentru fiecare persoană.

„Noi am propus un set de norme care, odată aplicate, am transforma evenimentele în cele mai sigure locuri”, a afirmat Chereji.

Organizatorii Untold și Neversea au propus autorităților ca participanții să fie testați anti-COVID-19 înainte de intrarea în arenă.



Chereji spune că prin măsurile luate, autorităţile au reuşit să compromită şi luna iunie, şi luna iulie în ceea ce priveşte organizarea de evenimente. Acesta spune că normele propuse nu pot fi luate în calcul, nu pot fi respectate de nicio persoană care îşi doreşte să organizeze evenimente.

„Sper că autorităţile vor reveni asupra acestor norme, cu atât mai mult cu cât premierul României promitea că se va implica şi că vom avea o vară cu evenimente şi festivaluri. Noi nu renunţăm, facem tot ce ţine de noi, dar sperăm ca şi dumnealui să-şi ţină promisiunea pe care a făcut-o”, a precizat

directorul de comunicare Untold şi Neversea.

„Poate aceste măsuri sunt bune pentru evenimentele publice făcute de diverse instituţii ale statului”, a adăugat Chereji.

Guvernul a adoptat vineri, 14 mai, o hotărâre privind prelungirea stării de alertă cu o serie de modificările care au intrat în vigoare din 15 mai.

Organizarea în aer liber a spectacolelor, festivalurilor, concertelor sau altor evenimente publice sau private este permisă numai cu cel mult 500 de spectatori cu respectarea a 2 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie.

Participarea este permisă numai pentru persoanele care sunt vaccinate, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau antigen rapid nu mai vechi de 72 de ore.

