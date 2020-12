Un jandarm se asigura, duminica, 22 martie 2020, ca numarul participantilor la slujba oficiata in curtea Catedralei Patriarhale din Bucuresti este cel admis de lege.Conform unei hotarari adoptate pe 18 martie, in Romania se interzic pana pe 31 martie activitatile culturale, religioase, stiintifice de divertisment cu peste 100 de persone.Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat, sambata seara, noi masuri pentru limitarea epidemiei de coronavirus, cuprinse intr-o ordonanta militara, printre care interdictii de circulatie si interzicerea intrarii strainilor in tara. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO