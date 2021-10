Virusul SARS-CoV-2 poate infecta celulele pancreatice care produc insulină și le poate modifica funcționarea, arată două studii recente. Acest lucru poate explica faptul că unii oameni s-au îmbolnăvit de diabet după ce au trecut prin COVID-19, scrie publicația The Guardian.

„În ultimele luni, am văzut mai multe cazuri de pacienți care au făcut diabet fie în timp ce erau bolnavi de COVID-19, fie la scurt timp după vindecare. Începem să credem că există o legătură – virusul are abilitatea de a cauza o funcționarea defectuoasă a metabolizării zahărului”, spunea profesorul Francesco Rubino, de la Kings College London, în luna martie 2021, pentru The Guardian.

Sute de astfel de cazuri s-au raportat în toată lumea, iar profesorul Shuibing Chen, de la universitatea Weill Cornell Medicine, din New York, a început investigațiile.

Rezultatele de laborator au arătat că SARS-CoV-2 poate infecta celulele din plămân, colon, inimă, ficat și pancreas. De asemenea, pot fi afectate și celulele din creier care produc dopamina.

Alte experimente au arătat că celulele pancreatice care produc insulina pot fi, în aceeași măsură, afectate. Insulina este un hormon care ajută corpul uman la reglarea nivelului de glucoză din sânge. Odată infectate, aceste celule produc mai puțină insulină, dar și hormoni care în mod normal sunt produși de diferite celule pancreatice.

„Practic, își modifică menirea, așa încât, în loc să fie celule beta care secretă multă insulină, încep să amestece diverși hormoni”, a explicat profesorul Chen, care și-a prezentat rezultatele în cadrul întâlnirii anuale a Asociației Europene pentru Studiul Diabetului, care are loc miercuri, 29 septembrie.

Nu se știe dacă sunt simptome pe termen lung

Încă nu este cert dacă aceste schimbări provocate de infecția cu SARS-CoV-2 sunt pe termen lung. „Știm că unii pacienți, care au avut niveluri foarte instabile de glucoză în sânge când erau la ATI și care s-au recuperat după COVID-19, și-au recuperat și controlul glucozei din sânge, ceea ce înseamnă că nu toți pacienții vor suferi permanent din cauza acestor modificări”, a precizat profesorul Chen.

Studiul profesorului american a fost confirmat și de cercetările realizate de profesorul Francesco Dotta, de la Universitatea din Siena, Italia. Cercetătorii italieni au arătat și că bolnavii de diabet tip 2 ar putea fi și mai afectați: „Celulele beta care produc insulina ar putea fi și mai susceptibile la infecția virală atunci când sunt inflamate”, a explicat Dotta.

Profesorul din Siena spune că investighează în continuare modul în care pacienții cu diabet sau prediabet au un risc mai mare de dereglare pancreatică dacă se îmbolnăvesc de COVID-19. „Diabeticii, în general, nu sunt mai susceptibili la infectarea cu COVID-19, în ce privește frecvența, dar odată ce sunt infectați dezvoltă complicații mai severe și tulburări metabolice severe”, a explicat acesta.

Medicii atrag atenția în continuare că diabetul rămâne unul dintre cei mai mari factori de risc în dezvoltarea unor simptome grave ale COVID-19.

