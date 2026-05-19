Suspectul este acuzat de mai multe furturi comise într-un spital, profitând de somnul pacienților. Victima principală a fost un diplomat kazah, căruia i-a fost furat telefonul mobil, în valoare de 2.500 de zloți, circa 600 de euro.

Alți pacienți au reclamat furtul cardurilor bancare și a banilor.

Polițiștii de la Departamentul Criminalistică al comisariatului din Ursynów au identificat un pacient de pe același etaj cu victimele ca posibil suspect. În dulapul acestuia, au găsit telefonul mobil furat, ascuns în geacă.

„Suspectul a recunoscut furtul telefonului și al unul card bancar”, au transmis polițiștii. De asemenea, bărbatul a încercat să folosească cardul la un magazin din apropiere, însă tranzacția a fost respinsă, deoarece proprietarul blocase cardul anterior.

Suspectul a fost acuzat de furt, furt de card bancar și furt prin efracție. Acesta riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

Ancheta este coordonată de Parchetul Regional din Varșovia-Ursynów

