UPDATE 18 septembrie, ora 7.10: 11 persoane au fost ucise, inclusiv un copil, iar 4.000 au fost rănite, după ce pagerele aparținând membrilor Hezbollah au explodat marți în Liban și în anumite părți ale Siriei, a anunțat marți ministrul sănătății libanez, citat de Axios.

Niciun grup nu a revendicat deocamdată responsabilitatea pentru explozii, dar suspiciunile se îndreaptă asupra serviciilor de informații ale Israelului, notează sursa citată.

***

Știrea inițială: Ziarul francez Libération anunța un bilanț preliminar de cel puțin doi morți și peste o mie de răniți, printre care și sute de membri ai Hezbollah, o mișcare șiită proiraniană. Potrivit agenției de presă Reuters, citată de news.ro, bilanțul a fost revizuit în creștere, la nouă morți și aproximativ 2.800 de răniți. Alte 14 persoane au fost rănite în incidente similare produse în Siria.

O fată de 10 ani a murit în estul Libanului în urma exploziei pagerului tatălui ei, membru al aripii paramilitare a Hezbollah. Vestea a fost confirmată de familie și de o sursă apropiată mișcării șiite. Fii deputaților Ali Ammar și Hassan Fadlallah, membri ai Hezbollah, au murit în circumstanțe similare.

Cauza exploziilor nu a fost stabilită oficial, dar o sursă apropiată de Hezbollah a denunțat o „piratare” comisă de israelieni. De altfel, premierul libanez Najib Mikati a acuzat deja Israelul, condamnând o „agresiune criminală”.

Potrivit Sky News Arabia, hackeri israelieni au reușit să pirateze rețeaua de comunicații a Hezbollah cu scopul de a detona pagerele. Este vorba de primul incident de acest tip după aproape un an de război în Fâșia Gaza, în cazul căruia Hezbollah efectuează atacuri aeriene asupra Israelului în semn de sprijin față de mișcarea islamistă palestiniană Hamas.

Un jurnalist Reuters a observat zeci de membri ai Hezbollah sângerând din cauza rănilor suferite în urma exploziilor, la Dahiyeh, o suburbie din sudul capitalei Beirut, unde ambulanțele s-au grăbit să evacueze răniți în mijlocul unei stări generale de panică. Al Jazeera a raportat, de asemenea, explozii în regiunea Bekaa, din sudul Libanului.

Potrivit unor martori oculari, explozii au avut loc chiar și la 30 de minute de la primele detonări. Grupuri de oameni s-au adunat la intrări în clădiri și spitale pentru a verifica dacă persoane pe care le cunoșteau au fost rănite, relatează jurnalistul Reuters.

Într-o relatare publicată de cotidianul libanez L’Orient-Le Jour, o locuitoare dintr-o suburbie din sudul Beirutului spune că a văzut un tânăr căzând la pământ pe strada sa, în timp ce se auzea sunetul unei explozii. „Am crezut că cineva l-a împuşcat sau că a încercat să se sinucidă”, mărturisește ea.

Footage of communication pagers worn by Hezbollah members exploding across Lebanon.



Unprecedented incident. https://t.co/gf37usZrxC pic.twitter.com/5VNZKzxEbi