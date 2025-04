Lasconi: „Voi da în judecată gașca ce încearcă să mă elimine”

Președinta USR consideră că dreptatea îi aparține și că este victima unui abuz. „Eu știu că dreptatea este de partea mea și îi voi da în judecată pe cei care încearcă să facă un mare abuz doar ca să-și asigure un viitor călduț! O gașcǎ din USR a ajuns să încerce sa mă elimine, după ce am fost validată de Congres, în plin proces electoral, fără nicio decizie a unei autorități competente. Este o execuție politică ascunsă sub un formalism de partid, dar care, în esență, nu are nici legitimitate, nici temei legal. ABUZ, despre asta vorbim”, a scris Elena Lasconi pe pagina ei de Facebook.

Ea a adăugat că ședința din această seară a Comitetului Politic USR este una informală, că nu are valoare juridică și că orice decizie care se va lua este ilegală.

„Orice manevră de a pretinde luarea unei așa-numite decizii ar fi ilegală, fără greutate juridică. Este doar o încercare de a manipula percepții. Un abuz făcut cu metodele bolșevice. Vorbim despre o epurare politică în sensul strict: o persoană validată democratic este eliminată, fără explicații”, a punctat candidata la prezidențiale, care a pierdut sprijinul liderilor USR.

Ionuț Moșteanu, cel care alături de alți lideri din partid a trădat-o pe Lasconi pentru a-l sprijini pe Nicușor Dan, a postat la scurt timp un mesaj explicativ pe grupul intern de Facebook al USR, mesaj care a intrat în posesia Libertatea.

Liderul deputaților USR le-a transmis colegilor că încă din ianuarie „se contura un scenariu negru în care Nicușor și Elena împart voturile și ne trezim că avem președinte un extremist sau expiratul de Crin”.

Drept urmare, Moșteanu a spus că au fost multe discuții prin care a încercat să o convingă pe Lasconi să îl sprijine pe Nicușor Dan „pentru binele României”. „Am tot sperat, am tot încercat, dar m-am lovit de un zid de egoism până în ultimul moment. La ultimele două discuții am fost la ea împreună cu Dominic (n.red. Fritz). Degeaba”, a scris Moșteanu.

El a susținut apoi că sondajele interne, care arătau cât de jos stă Lasconi față de Nicușor Dan, au fost ascunse la dorința președintei USR.

Din ianuarie încoace, sondajele au fost cel mai bine păzit secret al USR-ului pentru că Elena a insistat la Cristi Seidler, coordonatorul campaniei, să le țină cât mai secrete. Pentru că arătau rău. La penultimul sondaj a zis că e fake și nu l-a lăsat pe Cristi să îl dea nici BN-ului. Am mai făcut unul, cu altă casă – cel în care ea are 4%. A vrut să îl ținem secret, a zis că poate să câștige de la 4%. Ireal! L-am pus pe BN și m-a certat. Toate lunile astea a pus presiune să fie ascuns adevărul. Nu a vrut să vedeți aceste sondaje, nu a vrut să știți adevărul. Și îmi asum și eu partea mea de vină că nu am încercat să opresc asta mai demult, dar nu părea că sunt suficienți de mulți care să se ralieze acestei decizii grele. Ionuț Moșteanu pe grupul intern „Noul USR", mesaj intrat în posesia Libertatea:

Potrivit liderului deputaților USR, în ultima perioadă a încercat să găsească o soluție agreată cu Elena Lasconi, care „ne-a lăsat să înțelegem că va lua la un moment dat decizia corectă”, dar „nu a făcut-o”, așa că a fost nevoie să fie luate măsuri.

El le-a transmis colegilor că erau două variante: fie USR o susține pe Lasconi „care nu mai are nici o șansă – ea iese pe 5 (nici nu mai contează cu cât), Ponta și Simion sunt în finală”, iar Nicușor Dan ratează turul 2, ceea ce ar fi un „dezastru pentru România, pentru partid, pentru Elena”, fie USR îl susține pe primarul general, care „are o șansă bună să intre în turul 2 și să devină președintele României”, deci „țara câștigă un președinte corect”, iar USR dovedește astfel „că e fidel valorilor și electoratului său și că ia deciziile politice cu gândul la binele mai mare”.

În final, Moșteanu a scris: „Acum judecați voi, la rece, care e calea bună. Haideți să fim de partea bună a istoriei”.

Textul său a primit răspunsuri doar de la membri simpli, adică nu de la nume cu notorietate, iar părerile au fost împărțite, potrivit informațiilor Libertatea.

Unii au aplaudat decizia, alții au spus că nu este normal ce se întâmplă și că Lasconi trebuie să rămână candidata USR la prezidențiale. Președinta USR nu a răspuns pe grupul intern acestui mesaj.

Cum au trădat-o Moșteanu și Fritz pe Lasconi pentru Nicușor Dan

În seara de 8 aprilie, Elena Lasconi a transmis un mesaj dur pe grupul de Facebook „Noul USR”, mesaj publicat în premieră de Libertatea, în care a anunțat că nu se retrage din cursa electorală pentru Nicușor Dan, deși este supusă unor presiuni mari din partea unor „găști din USR”. Fără să îi numească, ea s-a referit la Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, și la Dominic Fritz, vicepreședinte USR.

A doua zi dimineață, în ședința Biroului Național, USR a decis să oprească finanțarea campaniei electorale a șefei partidului și să îl susțină pe Nicușor Dan în locul Elenei Lasconi la alegerile prezidențiale din luna mai.

Chiar Ionuț Moșteanu, apropiat al Elenei Lasconi, a fost cel care a anunțat „suspendarea finanțării campaniei”, lucru „important pentru sănătatea financiară a partidului”, potrivit înregistrării publicate prima dată de Gândul.

Pe înregistrarea făcută în finalul ședinței USR se aud patru voci: Dominic Fritz, Ionuț Moșteanu, Elena Lasconi și Clotilde Armand. Și fosta primăriță a sectorului 1 a fost împotriva lui Lasconi, care a amenințat-o în februarie cu excluderea din partid pentru că îl susține pe Nicușor Dan.

Elena Lasconi a avut câteva secunde de uluială, iar după ce și-a revenit a cerut să știe măcar în baza cărei legi din statut s-a propus tăierea finanțării campaniei sale.

Alegerile prezidențiale din 2025 vor avea loc pe 4 și 18 mai. După validarea ultimilor candidați de către BEC și Curtea Constituțională, lista finală cuprinde 11 români care vor să ajungă la Cotroceni.

