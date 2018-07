Peste 400 de persoane din comuna Farcașa au fost evacuate din case deaorece erau în pericol din cauza viiturii, conform datelor Prefecturii Neamț referitoare la pagubele produse de inundațiile din ultimele două zile, citate de stiri-neamt.ro.

Raportul Prefecturii arată că 230 de oameni au fost evacuați din satul Stejaru, 100 din Buşmei. Cei mai mulți dintre ei s-au refugiat în locuințele rudelor. De asemenea, 30 de persoane au fost duse în tabăra pentru sinistrați amenajată în școala din localitatea Stejaru.

Potrivit sursei citate, 12 persoane din trei comune au fost salvate (Com Timișești, sat Timișești (1 adult), Com Timișești, sat Dumbrava (5 adulti și 2 copii), Com. Horia, sta Cotu Vameș (1 adult), Com. Borca, sat Sabasa (1 adult si 2 copii).

Duminică, în comuna Farcaşa, sinistraţilor le-au fost distribuite alimente.

Reprezentanţii Prefecturii au mai precizat că 53 de locuinţe din 11 localităţi au fost afectate în urma inundaţiilor, cele mai multe în satul Buşmei – 20, Grinţieş – 7 , Trifeşti – 6, Miron Costin – 4. Totodată, 122 de gospodării au fost distruse de ape, cele mai multe – 80 – fiind în comuna Farcaşa.

Tot în județul Neamţ, un bărbat a murit în urma inundaţiilor, după ce a fost luat de viitură în timp ce strângea lemne pe malul unui pârâu.