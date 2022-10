Incidentul l-a determinat pe Khan să oprească „lungul marș” spre Islamabad, unde vrea să facă presiuni asupra guvernului federal să convoace alegeri anticipate. Convoiul său a pornit din orașul Lahore, situat în estul țării, și este așteptat să ajungă săptămâna viitoare la Islamabad.

„Şocat şi profund întristat de teribilul accident care a dus la moartea reporterei Sadaf Naeem, de la Channel 5, în timpul marşului nostru de astăzi”, a scris Khan, pe Twitter.

Fostul premier a precizat că au fost anulate activităţile de duminică ale partidului său, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Jurnalistul Qaazzafi Butt, care a fost martor la tragedie, a spus că Sadaf Naeem, în vârstă de 40 de ani, şi-a pierdut echilibrul când încerca să se urce în camionul în care se afla Khan, pentru a face o înregistrare audio cu fostul premier.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

Local reporter Sadaf Naeem from channel 5, lost her life after she was crushed by Imran Khan’s container. The incident happened near Gujranwala as the long march entered it’s third day.@ImranKhanPTI#خونی_مارچ_نامنظور pic.twitter.com/VTFLOqkEFn