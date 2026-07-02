Clasamentul, dezvăluit recent la evenimentul World of Coffee din Bruxelles, a fost realizat pe baza evaluării a peste 5.300 de locaţii din Europa, analizate de 250 de experţi internaţionali în cafea, precum şi a voturilor comunităţii de pasionaţi.

Potrivit Bob Coffee Lab, scorul final a fost calculat în proporţie de 70% din notele juriului şi 30% din voturile publicului.

„Locul 11 în Europa este o bucurie, dar şi o confirmare că lucrurile făcute cu atenţie şi consecvenţă ajung să fie observate. Pentru noi, o cafea bună înseamnă mai mult decât ce se află în ceaşcă. Înseamnă cafea prăjită cu grijă, o echipă care îşi cunoaşte meseria şi spaţii în care oamenii îşi doresc să revină”, a declarat Costin Popescu, cofondatorul Bob Coffee Lab.

Printre criteriile de evaluare luate în considerare în cadrul competiţiei s-au numărat calitatea cafelei, priceperea barista, atmosfera, inovaţia, sustenabilitatea, consistenţa şi implicarea socială a cafenelei.

Bob Coffee Lab este deja un nume recunoscut pe scena internaţională a cafelei de specialitate, fiind inclusă şi în clasamentul global „The World’s 100 Best Coffee Shops”. În ediţia din 2026, cafeneaua bucureşteană ocupă locul 55 la nivel mondial, fiind singurul reprezentant al României din această ierarhie.

Fondată în 2016, Bob Coffee Lab are nouă unități în București, în zone precum Băneasa Shopping City și Piața Charles de Gaulle.

De asemenea, cafeneaua a lansat concepte pop-up în spaţii emblematice precum Cărtureşti Verona şi Aeroportul Henri Coandă, consolidându-şi astfel prezenţa.

Businessul este deținut de cinci antreprenori: Costin Popescu și Bogdan Cutuș, fondatorii inițiali, alături de Paul Ungureanu și Alexandru Niculae, care s-au alăturat ulterior, și Ludmila Iancu, acționar.

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