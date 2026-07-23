Reguli de aur în caz de pană sau defecțiune a mașinii pe autostradă

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a pus la dispoziție un ghid cu patru pași pe care trebuie să îi faci atunci când întâmpini la mașină o defecțiune tehnică pe autostradă.

„O pană sau o defecțiune tehnică poate apărea oricând, chiar și pe autostradă. În astfel de situații, câteva decizii luate în primele minute pot face diferența. (…) Primul lucru important nu este apelul telefonic, ci siguranța dumneavoastră și a pasagerilor”, au transmis reprezentanții CNAIR, într-un comunicat.

Cei patru pașii esențiali pentru protecția șoferului, a pasagerilor și a celorlalți participanți la trafic sunt.

1. Opriți pe banda de urgență și aprindeți luminile de avarie.

2. Părăsiți autovehiculul pe partea din dreapta, adică pe partea opusă traficului.

3. Retrageți-vă în spatele parapetului și așteptați într-un loc sigur, departe de trafic.

4. Dacă este o situație de urgență, apelați 112. Pentru o pană sau o defecțiune tehnică, contactați un serviciu de asistență rutieră.

Pași în caz de pană sau defecțiune. Foto: CNAIR

Măsurile luate de șoferi în cazul în care observă un vehicul oprit pe banda de urgență

Și ceilalți participanți în trafic trebuie să respecte câteva reguli atunci când trec pe lângă un autovehicul oprit pe banda de urgență.

„Dacă treceți pe lângă un vehicul oprit pe banda de urgență, reduceți viteza, circulați cu prudență și schimbați banda, dacă manevra se poate realiza în siguranță”, potrivit sursei citate.