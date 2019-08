Pana de curent fost provocată de o avarie a sistemului de transport al energiei, au precizat autoritățile britanice pentru BBC.

Din această cauză, circulația trenurilor a fost afectată, iar traficul rutier a fost îngreunat în Londra pentru că unele semafoare nu funcționează.

Energia electrică a fost întreruptă la Aeroportul Newcastle aproape 15 minute. Aeroporturile Heathrow, Gatwick şi Luton nu au fost, însă, afectate, notează Mediafax.

Scenes at Clapham junction, commuters using phone lights in the tunnels. Also I just got trapped on the train as the doors stopped working. pic.twitter.com/wJjBAmoiOd