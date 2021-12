„Toată lumea a aflat în același timp, toată lumea căuta în același timp, toată lumea cumpăra niște zboruri care erau fictive, pentru că multe companii nu au apucat să actualizeze zborurile care chiar pleacă din Maroc. A fost un haos total”, povestește turistul.

Pentru a-i ajuta pe români el a creat grupul de Facebook „Izolați în Maroc” pentru a oferi vizibilitate problemei cu care se confruntă, dar și pentru a organiza mai bine grupul de turiști în relația cu ambasada română. Soluția lor a venit în mai puțin de 24 de ore, când Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că o aeronavă TAROM va merge joi în Maroc pentru a-i repatria.

Între timp, autoritățile au colectat datelor românilor care au rămas blocați pe teritoriul marocan, până miercuri în jurul orei 10, când un reprezentant al consulatului i-a anunțat că lista s-a închis pentru zborul din 2 decembrie. În total, 127 de români se află pe lista de persoane care și-au confirmat prezența în Maroc și se vor întoarce cu aeronava TAROM.

Turistul se declară foarte mulțumit de relația cu Ambasada României în Maroc și faptul că în mai puțin de 24 de ore s-a găsit o soluție la problema lor, dar subliniază că o avertizare de călătorie din partea Ministerul Afacerilor Externe ar fi ajutat foarte mult, pentru că multe persoane ar fi evitat astfel să se mai deplaseze. Spre deosebire de alte state, România oferă repatriere gratuită cetățenilor ei.

„A fost un haos total”

Libertatea: Când și cum ați aflat prima dată că Marocul și-a închis granițele și ați rămas blocați?

Andrei Bulgaru: Noi am venit în weekend și am aflat niște zvonuri cred că luni dimineață, dar nimic concret. La momentul respectiv nu era clar cât de grav este, am fost lăsați cu impresia că doar nu mai intră niciun zbor. Luni seară, noi încă eram convinși că zborul nostru este ok și vom putea pleca pe 1 decembrie, când ne-am programat să ne întoarcem.

Prima comunicare oficială a venit din partea companiei aeriene care ne-a anunțat că s-a anulat avionul. Imediat am intrat în contact cu ambasada, iar ambasada ne-a zis, la momentul respectiv, că sunt și ei conștienți de situație, dar ne recomandă să căutăm alte zboruri. Problema era că toată lumea a aflat în același timp, toată lumea căuta în același timp, toată lumea cumpăra niște zboruri care erau fictive pentru că multe companii nu au apucat să actualizeze zborurile care chiar pleacă din Maroc. A fost un haos total.

Dorința mea a fost să ajut și nu puteam să ajut decât prin crearea de vizibilitate. Inițial cred că ambasada nu știa despre câți români este vorba, știa doar că e o problemă. Cu ajutorul social media a fost creat grupul „izolați în Maroc” și când am depășit 100 de persoane au început lucrurile să se miște. La mai puțin de 24 de ore de la aflarea veștii am reușit să primim acel feedback privind organizarea unui zbor.

– Cum ați simțit atmosfera în rândul românilor?

– Inițial panica era destul de mare. Multe persoane nu mai plecase din Europa, nu se confruntase niciodată cu ceva similar. Erau familii cu copii care-și făceau griji mai mult pentru copiii lor. Luni seară au fost niște ore agonizante. Acum, inclusiv pe grupul de WhatsApp, toată lumea e foarte patriotă și e fericită că au ieșit din acest impas.

Toată lumea avea bilet de avion, nu s-a pus problemă că încercăm să ne eschivăm de a merge pe ruta obișnuită sau de la a cumpăra alte bilete de avion. Pur și simplu, în momentul de față, indiferent ce cetățean ești din Europa nu sunt șanse să pleci din Maroc, pentru că nu sunt zboruri disponibile.

Salutăm decizia autorităților de a organiza acest zbor, pentru că credem că nu am fi reușit altfel. Bazat pe ce ne zic localnicii, aceste două săptămâni care au fost impuse se pot prelungi ușor cu încă două săptămâni. Au fost cazuri de străini care au fost blocați în primul val și au stat luni aici.

„Perioade foarte grele”

– Cum se comportă Marocul cu turiștii în acest context pandemic?

– Distanțarea socială este o glumă, dar și numărul cazurilor este foarte redus. Ei au luat niște decizii foarte abrupte cu privire la lockdown, nu este prima dată când se închid granițele. Au trecut prin niște perioade foarte grele. Ei se bazează foarte mult pe turism.

Ca să dau un exemplu despre felul lor: ieri, un croat dintr-un grup cu care vizitam a văzut o șopârlă pe un perete. Ea nu era de vânzare, făcea parte din designul magazinului. Oamenii sunt atât de disperați încât au rupt peretele pentru a-i da acestui turist șopârla. Sunt foarte multe persoane care și-au vândut afacerile pe sume de nimic, și-au vândut mașinile, au renunțat la internet și la orice fel de lux. Când vine vorba de corona ei tind să urmeze recomandările autoritățile, pentru că au trecut printr-un lockdown masiv și nu vor să se repete.

– Ați vorbit cu turiști din alte state despre cum vor fi ei repatriați?

– Am fost în contact cu turiști din Regatul Unit, din Spania, Franța, Croația. Majoritatea ambasadelor stabiliseră cu mult înaintea anunțului oficial niște culoare, companii care urmau să asigure transporturi indiferent de lockdown. În schimb, biletul este pe bani. Dacă ar fi să fac o comparație între noi și ei, guvernul român a pus la dispoziție un avion gratuit, pe când celelalte state au pus mai multe companii și zboruri însă pe bani.

„Au fost extraordinari”

– Cum caracterizați relația pe care ați avut-o cu diplomații români?

– Extraordinară la final. Evoluția a fost firească, am păstrat contactul în timp real, nu pot să mă plâng de niciun fel. Cu toate astea, dacă am fi intrat pe mae.ro și am fi văzut că există un risc să nu ne putem întoarce, nu ne-am mai fi urcat în avion să venim. Problema nu este la consulat, mai degrabă la MAE. Față de doamna ambasador și tot restul echipei, cele mai mari mulțumiri, au fost extraordinari. În mai puțin de 24 de ore, de la o stare incertă către o soluționare palpabilă s-au făcut eforturi imense. Așteptăm zborul de mâine, iar lumea vine în continuare către Marrakech. În schimb nu știm ora, rămâne să vedem. Nu putem să zicem că s-a rezolvat. S-a făcut o listă și se așteaptă avionul.

Marocul s-a închis la aproape 24 de ore după anunț

Comitetul guvernamental din Maroc care a decis anularea tuturor zborurilor pentru două săptămâni a subliniat că decizia este necesară pentru „a proteja sănătatea marocanilor” în fața răspândirii rapide a variantei COVID care a fost inițial depistată în sudul Africii și s-a răspândit rapid și în Europa, conform France24.

Potrivit oficialilor marocani, problema zborurilor de repatriere va fi rezolvată în colaborare cu ambasadele străine pentru fiecare caz în parte.

Închiderea granițelor în fața noii variante, care produce îngrijorare la nivel mondial din cauza multiplelor mutații care ar putea afecta eficacitatea vaccinurilor, a provocat numeroase probleme în traficul aerian. România a efectuat marți o altă cursă specială pentru repatrierea a 46 de cetățeni români care au rămas blocați în Africa de Sud.



Citeşte şi:

Viața în Germania a unor macaragii cărora România nu le-a oferit multe. De 1 Decembrie și-au pus tricolorul în cabină, dar nu vor acasă: „Aici ne simțim apreciați”

Veste bună din Israel: primele semne arată că vaccinurile ne protejează de varianta Omicron

Urarea de 1 Decembrie a femeii centenare, care vede cum țara sa se topește: „Să trăiţi mai mult ca mine, că nu mi-i ciudă!”

PARTENERI - GSP.RO Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul

Playtech.ro Femeia care are cel mai ciudat prenume din România. Toată lumea rămâne mască după ce aude numele ei

Observatornews.ro Jandarmeria Cluj și-a cerut scuze după defilarea dezastruoasă de 1 Decembrie: "Astfel de momente sunt de neacceptat"

HOROSCOP Horoscop 1 decembrie 2021. Berbecii simt nevoia să ridice ochii din pământ și să privească cu mai mult curaj spre viitor

Știrileprotv.ro România trebuie să înceapă să renunțe la încălzirea pe lemne în următorii 2 ani

Telekomsport Faţa nevăzută a idolului. Bărbatul celebru ar fi violat o adolescentă de 16 ani. Mama victimei, ţinută la uşă: "Taci, gura! Taci din gură!"

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie