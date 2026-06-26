Înființată în 1989, SunExpress este o companie aeriană turcească cu sediul în Antalya. A fost fondată ca o societate mixtă între Turkish Airlines și Lufthansa. Operează zboruri de pasageri regulate și charter către 90 de destinații în 30 de țări din Europa, precum și din Africa de Nord.

Panică pe aeroportul din Frankfurt! Pasagerii unui avion SunExpress au fost blocați pe pistă în condiții insuportabile, cu temperatura ajungând la peste 50°C în cabină.

Incidentul, petrecut pe 21 iunie, a implicat 189 de persoane aflate la bordul aeronavei care trebuia să decoleze spre Antalya, Turcia.

Jasmina Petric, una dintre pasagere, a povestit experiența traumatică: „Lumea a intrat în panică, striga. Mi-a fost teamă pentru viața mea”.

Problemele tehnice au împiedicat funcționarea sistemului de climatizare, iar temperaturile extreme de afară au agravat situația.

Conform unui pasager care avea un termometru la bord, căldura din cabină a depășit 56°C, provocând disconfort sever și chiar leșinuri. „Un bebeluș era printre cei care se simțeau rău” a menționat Jasmina.

Atmosfera tensionată a culminat cu cereri insistente din partea pasagerilor pentru deschiderea ușilor.

Situația s-a agravat când pasagerii au început să solicite ajutor din exterior. Jasmina Petric, printre alții, a sunat la poliție pentru a denunța condițiile periculoase.

Echipele de intervenție au ajuns la fața locului și au facilitat deschiderea ușilor avionului. Mai mulți pasageri au primit asistență medicală pe pistă, conform informațiilor furnizate de poliția din Frankfurt.

Deși incidentul s-a încheiat fără victime majore, Jasmina și familia sa au plecat spre Antalya cu același avion, rămânând însă marcate de cele întâmplate. Jasmina a declarat că ia în considerare acțiuni legale împotriva companiei SunExpress: „Dacă ar fi continuat, ar fi fost tragic”.

Într-un comunicat, reprezentanții SunExpress au cerut scuze pentru cele întâmplate, explicând că o defecțiune la agregatul auxiliar responsabil de climatizare a fost cauza principală. Totodată, aceștia au afirmat că echipajul a distribuit băuturi pentru a atenua disconfortul, deși unii pasageri au contestat promptitudinea reacției.