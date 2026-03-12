Potrivit oficialului, această creștere a cererii de combustibil a fost generată de panică în rândul șoferilor români.

„Tendința mondială acum e ca acest preț, în jurul cifrei de 90 de dolari pe baril, să se păstreze. În România, acest preț ar trebui să rămână cam pe unde este astăzi, pe la 8,8 lei și cu o ușoară tendință de scădere. De când a început războiul s-au cumpărat de patru ori mai multe cantități de motorină și benzină decât în orice perioadă a anului 2026, dintr-o panică în piață”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a explicat că, în ciuda creșterilor de preț de la noi, carburanții sunt mai ieftini în România comparativ cu alte țări europene, precum Germania, Spania sau Italia.

„Am găsit noi rute de aprovizionare, am crescut toate contractele comerciale care nu depindeau de Strâmtoarea Ormuz, care vin din Marea Caspică, din nordul Europei, tocmai ca să nu avem o problemă legată de fond, insuficientă benzină sau motorină”, a mai spus Bogdan Ivan.

Odată cu creșterea cererii și necesitatea de a înlocui stocurile de combustibil la prețurile de piață actuale, scumpirile la pompă au devenit aproape inevitabile.

„De când a început războiul, s-a cumpărat de patru ori mai mult combustibil. Evident că trebuie înlocuit. Companiile au putut să cumpere la prețul care era în piață în momentul respectiv. Automat vorbim despre o creștere a prețurilor”, a explicat ministrul Energiei.

Benzina și motorina s-au scumpit iar joi, 12 martie 2026, iar motorina premium sare de 9 lei, în principalele orașe din țară: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Recent, Bogdan Ivan a anunțat că autoritățile lucrează la cinci scenarii pentru a preveni creșterea prețului carburanților peste pragul de 10 lei pe litru, considerat „extrem de important” pentru economia țării.