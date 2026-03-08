Printre opțiuni se numără și reducerea accizei la motorină și benzină, potrivit oficialului, care a dezvăluit însă toate scenariile guvernului.

Bogdan Ivan: Reducerea accizei la carburanți, luată în calcul

„În timp ce discutăm, avem cel puțin cinci scenarii care sunt în lucru în momentul de față, inclusiv unul dintre scenarii este cel la care ați făcut referire (reducerea accizei la motorină și benzină – n.r.), totul în funcție de dinamica războiului din Orientul Mijlociu”, a declarat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a subliniat că ultimele cotații internaționale ale petrolului și motorinei au atins niveluri record, ceea ce determină creșteri de prețuri la nivel mondial.

Oficialul a avertizat că evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și eventualele măsuri luate la nivel internațional, inclusiv cele privind strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul petrolului, vor avea un impact major asupra pieței.

„Nimeni nu știe, la nivel internațional, cât timp va mai dura acest conflict, dacă strategia președintelui SUA va avea succes atunci când vorbim despre strâmtoarea Ormuz, pentru că de acolo pleacă principalele blocade în momentul de față”, a explicat ministrul Energiei.

Posibile măsuri pentru transportatori și agricultori

Printre variantele analizate de autorități se numără și măsuri țintite pentru categoriile profesionale cele mai afectate de scumpirea carburanților, precum transportatorii și agricultorii.

„Avem, în același timp, un alt scenariu pe care îl discutăm la nivel tehnic, doar pentru anumite categorii profesionale. În momentul de față, cei mai impactați de această creștere sunt transportatorii și agricultorii. Urmează o activitate intensă în domeniul agricol în această primăvară, pentru că se suprapun activitățile.

Din punct de vedere al analizei, lucrăm pe cinci scenarii. Nu o să ies cu cifre exacte, nu o să ies cu aceste scenarii până când nu le-am decis foarte clar și nu le-am fundamentat”, a spus ministrul.

Ministrul Energiei: Nu excludem nici plafonarea temporară a prețurilor

Bogdan Ivan a mai subliniat că măsurile pe care le are în vedere guvernul, inclusiv plafonarea temporară a prețurilor, vor ține cont strict de contextul economic și geopolitic, nu de prioritățile politice ale partidelor aflate la guvernare.

„Este o decizie care nu ține cont de culoarea politică a partidelor aflate la guvernare, ci ține cont de realitatea din teren – pentru o perioadă temporară, până când se vor stabiliza lucrurile în strâmtoarea Ormuz și în Orientul Mijlociu, să acționăm punctual, țintit, pentru a reduce acest efect negativ”, a adăugat acesta.

Deciziile finale privind măsurile ce vor fi implementate ar putea fi luate la sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare, a mai precizat ministrul.

La sfârșitul săptămânii, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dădea asigurări că România este pregătită să facă față creșterilor de prețuri la carburanți generate de conflictul din Orientul Mijlociu și le transmitea românilor că scumpirile de la noi sunt semnificativ mai mici decât cele din alte state europene.

