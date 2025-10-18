Ce au spus echipajele ISU Mureș

Echipajele ISU Mureș au confirmat existența unor scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1 al imobilului.

La fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale pentru a gestiona situația și a efectua măsurători.

Măsuri de siguranță implementate

Reprezentanții ISU Mureș au declarat că, în urma verificărilor, s-a confirmat o pierdere minoră de gaz la nivelul unui contor. Pentru prevenirea oricărui risc, autoritățile au decis oprirea alimentării cu gaz a întregului bloc până la remedierea completă a situației.

Incidentul vine la o zi după ce o explozie puternică a zguduit un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 20 persoane au fost rănite, iar trei au murit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, dar și în interiorul imobilului.

Verificări și măsuri de precauție

Echipele de intervenție au efectuat ventilarea spațiilor și au reluat măsurătorile pentru a se asigura că nivelul gazului în atmosferă este sigur. Nu au fost raportate persoane rănite în urma incidentului. Alimentarea cu gaz rămâne sistată până la verificarea completă a întregului sistem de distribuție din bloc.

