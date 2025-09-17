„Ce opinie aveți?”

Situația opincilor românești din care s-ar fi inspirat brandul de lux a fost prezentată de „La Blouse roumaine”.

„Ne-a fost semnalată o asociere pe care vă invităm să o comentați: pantofi Prada, aparent inspirați de opinci. Opincile nu sunt doar românești, ele se regăsesc în întreaga zonă balcanică. Ce opinie aveți? Așteptăm răspunsurile voastre. Cu doar două luni în urmă, brandul italian a fost în centrul unei campanii împotriva aproprierii culturale venite din partea artizanilor indieni, care l-au acuzat că a copiat fără permisiune designul sandalelor Kolhapuri. În final, Prada și-a cerut scuze și a trimis o echipă de negociere în India; rămâne de văzut dacă va urma o colaborare reală sau doar declarații oficiale”, anunță La Blouse roumaine.

Pantofi Prada și opinci tradiționale românești. Foto: Facebook/ La Blouse roumaine.

Pare inspirat din zona României

Adrian David, profesor de istorie, creator de opinci și fondatorul unui muzeu tradițional în Avrig, afirmă că cele două produse au multe puncte comune:

„Uitându-mă la cele două fotografii, eu zic că este o asemănare destul de clară. Eu așa văd, vârful pantofilor clar seamănă cu vârful opincii. Și bulgarii, spre exemplu, au opinci, ca mai toate țările din Balcani, însă la ei diferă vârful. Aici pare inspirat din zona României. Pe urmă, pintenul din spate este similar. Aș spune că din orice unghi te uiți la pantofi vezi o asemănare clară cu opinca noastră românească. Seamăna ca formă cât și coloristică,”

Anul trecut, sesizarea privind folosirea de către casa de modă Louis Vuitton a unei cămăși inspirate de cea tradițională din Mărginimea Sibiului, fără menționarea originii, a fost făcută de pe pagina de Facebook a comunității online La Blouse roumaine. Astfel, a fost lansată o campanie prin care se cere ca piesele să fie scoase din colecție până la „creditarea originii”, relatează News.ro.



