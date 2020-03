De Viorel Tudorache,

Într-un interviu pentru repubblica.it, Suveranul Pontif a transmis un mesaj prin care încearcă să ridice moralul oamenilor: ”Comportamentul nostru are un impact asupra vieții altora. L-am rugat pe Dumnezeu să oprească această epidemie cu „mâna lui”

”În aceste zile dificile putem găsi mici gesturi concrete care exprimă apropierea și lucrurile concrete față de oamenii apropiați de noi, o mângâiere pentru bunicii noștri, un sărut pentru copiii noștri, pentru oamenii pe care îi iubim. Acestea sunt gesturi importante și decisive. Dacă trăim aceste zile în felul acesta, nu vor fi irosite”.

Repubblica: Nu trăim așa mereu?

Papa Francis: „Uneori, experimentăm doar o formă virtuală de comunicare unul cu altul. În schimb, ar trebui să descoperim o nouă apropiere. Relații mai concrete fbazate pe atenție și răbdare. În casele lor, familiile mănâncă adesea împreună într-o mare tăcere, dar nu ca urmare a ascultării reciproce, mai degrabă pentru că părinții se uită la televizor în timp ce mănâncă, iar copiii sunt pe telefoanele lor mobile. Arată ca niște călugări, toți izolați unul de celălalt. Aici nu există comunicare, în timp ce ascultarea reciprocă este importantă, deoarece așa putem înțelege nevoile, eforturile, dorințele celuilalt. Acest limbaj format din gesturi concrete trebuie salvat. În opinia mea, durerea din aceste zile ar trebui să ne deschidă ochii spre acest adevăr”.



Mulți oameni și-au pierdut persoanele dragi, mulți alții se luptă în prima linie pentru a salva vieți. Ce le puteți spune?

„Mulțumesc celor care se dedică în acest fel altora. Ei sunt un exemplu al acestei realități. Și îi rog pe toți să fie aproape de cei care și-au pierdut persoanele dragi, să fie aproape de ei în toate felurile posibile. Consolarea trebuie să fie responsabilitatea tuturor. În acest sens, am fost foarte impresionat de articolul pe care Fabio Fazio l-a scris în Repubblica despre ceea ce învață el în aceste zile „.



Ce anume?

„Diverse pasaje, dar în general faptul potrivit căruia comportamentul nostru afectează întotdeauna viața altora. Are dreptate, de exemplu, când spune: „A devenit evident că cei care nu plătesc taxe nu comit doar o infracțiune, ci și o crimă: dacă nu există suficiente paturi de spital și aparate pentru respirație artificială, este și vina lor “. Am fost foarte impresionat de asta ”.



Cum pot cei care nu au credință să aibă speranță în aceste zile?

„Toți sunt copiii lui Dumnezeu și sunt protejați de El. Chiar și cei care încă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, cei care nu au darul credinței, își pot găsi drumul prin aceasta, în lucrurile bune în care cred: pot găsi forță în dragoste pentru copiii lor, pentru familia lor, pentru frații și surorile lor. Se poate spune: „Nu mă rog pentru că nu cred.” Cu toate acestea, în același timp, el poate crede în dragostea oamenilor din jurul său, și astfel poate găsi speranță”.

