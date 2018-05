Garden Party-ul de 10 Mai, de la Palatul Elisabeta, presupune, invariabil și o fabuloasă paradă a pălăriilor. An de an, doamnele și domnișoarele se pregătesc cu accesorii care mai de care mai inedite. În acest an, piesa de rezistență pare să fi fost pălăria ”eco” – care imită mușchiul de pământ. Rozul și penele lungi au rămas la modă!

Petrecerea regală e una dintre cele mai mari provocări pentru designerii de pălării. Sigur, ținuta e importantă, dar piesa de rezistență rămâne pălăria! Dacă doamnele din familia regală au ales, ca de obicei, pălării elegante, dar clasice, nu același lucru se poate spune despre invitate, care ”s-au bătut” în excentricități.

Una dintre cele mai bizare – dar apreciate – ”pălării” a fost cea ”eco”, care imită mușchiul de pământul, ân ton cu tendințele de protejare a naturii și anti-poluare ale celor mai mulți tineri. Două dintre culorile preferate de invitate, la fel ca în anii trecuți, au fost rozul și negru. De asemenea, multe dintre doamne au ales penele și voaletele, de diferite culori, texturi sau dimensiuni

