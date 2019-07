FOTO | Bucureștenii sunt poftiți la „Parada sarmalelor” în Parcul Herăstrău! Mâncarea tradițională a românului, la preț de preparat exotic

Până duminică seară, la ora 23.00, pe malul lacului Herăstrău, cei mai pricepuți bucătari se întrec în… sarmale! Este primul festival de acest gen din București, iar toate preparatele sunt gătite chiar la fața locului, de la primele ore ale dimineții.

22 de lei, porția cu patru sarmale

„Meniul include o varietate aparte de sarmale, de la clasicele sarmale în foi de viță, până la sarmalele reci sau vegane, numai bune pentru un festin de vară cu mâncare tradițională. Bineînțeles, nu lipsește nici mămăliga preparată la ceaun, dar și diversele tipuri de smântână și sosuri delicioase care să întregească deliciul”, spun organizatorii evenimentului.

Cele mai scumpe sarmale sunt cele tradiționale. Preparate în frunză de varză murată cu carne de porc și vită, patru sărmăluțe că costă 22 de lei. La fel ca și cele cu carne de rață sau pui, gătite lent în tuci. Doritorii au la dispoziție și un preparat special: sarmale sushi de somon în foi de orez și cu spanac.

Pentru patru sarmale de post cu orez, ciuperci și legume trebuie să scoateți din buzunar 17 lei. Același preț și pentru cele turcești sau cu năut. O porție de mămăligă populară preparată la ceaun costă 6 lei. Gurmanzii au la dispoziție și smântână la 4 lei porția, dar și un ardei iute ca focul la doar 1 leu.

Dacă vineri în prima zi de festival a fost concert Vali Crăciunescu & Cooperativa 9, Musider Under the Tree, sâmbătă, pe 13 iulie vor cânta Harmony Sound, Nights By the Lake. În plus, astăzi de la ora 16:00, pe ecranul gigant de la festival va fi proiectat și meciul Simonei Halep cu Serena Williams, din finala de la Wimbledon.

