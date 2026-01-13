Ce solicită Paramount în instanță

Prin acțiunea în instanță, Paramount solicită Curții de Cancelarie din Delaware să oblige Warner Bros. Discovery să furnizeze informații detaliate despre procesul de vânzare și despre acordul aflat în pregătire cu Netflix.

Ellison a acuzat că WBD nu a oferit explicații clare privind evaluarea capitalului propriu al Discovery Global Networks, modul de analiză a tranzacției cu Netflix, mecanismul de ajustare a prețului în funcție de datorii sau fundamentul așa-numitei „ajustări de risc” aplicate ofertei Paramount de 30 de dolari pe acțiune, plătibilă integral în numerar.

„Am depus în această dimineață o acțiune la Curtea de Cancelarie din Delaware pentru a cere instanței să oblige WBD să facă publice aceste informații, astfel încât acționarii să poată lua o decizie în cunoștință de cauză privind acceptarea sau respingerea ofertei noastre”, a precizat Ellison.

Totodată, el a anunțat că Paramount intenționează să nominalizeze propriii candidați pentru consiliul de administrație al WBD la adunarea anuală din 2026, ceea ce deschide calea unei lupte prin procuri.

Această mișcare vine la doar câteva zile după ce consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery le-a recomandat din nou acționarilor să respingă oferta revizuită a Paramount, prezentată la finalul lunii decembrie.

Paramount a susținut constant că propunerea sa este superioară acordului cu Netflix și a acuzat anterior că procesul de vânzare a fost prezentat în mod incorect.

În replică, Warner Bros. Discovery a transmis luni, într-un comunicat, că „după șase săptămâni și numeroase comunicate de presă, Paramount Skydance nu a majorat prețul și nu a corectat deficiențele evidente ale ofertei sale”.

Compania a calificat procesul drept nefondat și a susținut că Paramount încearcă să distragă atenția de la concluzia unanimă a consiliului, potrivit căreia oferta nu este superioară acordului de fuziune cu Netflix.

Acord cu Netflix

Luna trecută, Warner Bros. Discovery a ajuns la un acord pentru vânzarea diviziei sale de streaming și a studiourilor către Netflix, într-o tranzacție evaluată la 72 de miliarde de dolari.

În urma acestui acord, compania intenționează să separe Discovery Global într-o entitate distinctă, listată la bursă. Procesul de vânzare a inclus și o ofertă din partea Paramount pentru toate activele WBD, inclusiv rețelele sale de televiziune prin cablu.

După anunțarea acordului cu Netflix, Paramount a lansat public o ofertă ostilă de preluare, propunând 30 de dolari pe acțiune pentru întregul grup Warner Bros. Discovery.

Consiliul WBD a respins inițial oferta, invocând îngrijorări legate de rolul miliardarului Larry Ellison, tatăl lui David Ellison.

Interes pentru preluarea Warner Bros

Ulterior, Paramount a modificat oferta, obținând angajamentul lui Larry Ellison de a nu revoca trustul familial și de a nu-și transfera activele în mod nefavorabil pe durata unei tranzacții în curs. Cu toate acestea, valoarea ofertei a rămas neschimbată.

Paramount Skydance, entitate formată recent în urma unei fuziuni, și-a manifestat interesul pentru Warner Bros. Discovery încă din toamnă, când a făcut trei oferte nesolicitate, toate respinse.

Ulterior, WBD a inițiat un proces formal de vânzare pentru o parte sau pentru întreaga companie, menținând în același timp planul anunțat la începutul anului de a se diviza în două entități listate separat: Warner Bros., care va include HBO Max și studioul de film, și Discovery Global, ce va reuni rețelele de televiziune cu plată precum TNT și CNN.