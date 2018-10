Am să mă retrag și am să tac, din dorința de a-i lăsa pe ceilalți să vorbească. Am remarcat că sunt foarte mulți dispuși să vorbească împotriva Bisericii, a societății creștine. Le doresc succes! E o tristețe care m-a cuprins, pe care nu o voi birui decât în Liturghie', şi-a motivat decizia într-o emisiune la Radio România Actualități.

Preotul a scris și pe pagina sa de Facebook despre retragerea din viața publică. „Retragerea din viața publică nu înseamnă că renunț la luptă! Biserica nu e viață publica!!! Aici, în spațiul ei putem să ne reactivăm Smerenia slujirii lui Hristos! Sus inima!', a scris Constantin Necula.

Recent, Libertatea a vorbit cu părintele Constantin Necula despre referendumul pentru definirea familiei în Constituție, despre miza acestuia, dar și despre concubinaj, păcate și homosexualitate.

