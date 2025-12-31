Alișer are paralizie cerebrală

Soții Daulet și Tolkyn Totaqanov sunt acuzați de fraudă în proporții deosebit de mari și de spălare de bani.

Ei au creat conturi pe rețelele sociale în numele fiului lor, Alișer, diagnosticat cu paralizie cerebrală, o tulburare neurologică care apare în copilărie și care afectează permanent funcția motorie și coordonarea musculară.

Este cauzată de leziuni sau anomalii ale creierului în curs de dezvoltare, care perturbă capacitatea de a controla mișcarea și de a menține postura și echilibrul.

Tulburarea nu este progresivă, nu se agravează în timp, dar unele simptome se pot modifica la înaintarea în vârstă,

Nu există un remediu, dar tratamentele de susținere, medicamente și intervențiile chirurgicale pot ajuta la îmbunătățirea calității vieții).

Prin conturi de pe rețele, părinții au lansat o colectă de fonduri susținând că au nevoie de bani pentru a acoperi costurile tratamentului lui Alișer în Turcia.

Au strâns 2,5 milioane de euro în 4 ani

Conform anchetei, au fost adunați 1,5 miliarde de tenge, circa 2,5 milioane de euro, însă o mare parte din bani ar fi fost folosiți de aceștia în scopuri personale.

Între 2020 și 2024, cei doi au strâns fonduri pentru tratamentul copilului lor prin videoclipuri postate pe rețelele sociale, susținând că au nevoie de 50 de milioane de tenge (85.000 de euro) pentru tratamentul din Turcia.

Procuratura afirmă că banii au fost folosiți în alte scopuri decât cele declarate.

Promovare, datorii, jocuri de noroc, imobiliare, haine de firmă și doar 11.000 de euro pentru cel mic

Se presupune că:

481 de milioane de tenge (800.000 de euro) au fost cheltuite pentru promovarea videoclipurilor și publicitate targetată pe platforme online:

345 de milioane de tenge (580.000 de euro) pentru achitarea datoriilor;

10 milioane de tenge (17.000 de euro) pentru pariuri și jocuri de noroc la cazinou;

110 milioane de tenge (185.000 de euro) pentru achiziționarea de imobiliare și haine de lux.

6,4 milioane de tenge (11.000 de euro) pentru tratamentul fiului lor Alișer.

Procurorul a cerut condamnarea ambilor inculpați pentru toate capetele de acuzare.

Procurorii cer câte 7 ani de închisoare

Pentru Tolkin Totaqanova procurorul de stat Aktore Berikov a cerut o pedeapsă de 7 ani de închisoare, interzicerea desfășurării activităților de caritate timp de 10 ani și confiscarea bunurilor. Având în vedere că Tolkin are un copil mic, procurorul a solicitat amânarea executării pedepsei pentru 2 ani.

Pentru Daulet, procurorul a cerut aceeași pedeapsă, dar a insistat ca acesta să fie reținut imediat în sala de judecată, schimbându-i-se astfel măsura preventivă din arest la domiciliu în detenție.

Cuplul contestă acuzațiile

Apărătorul cuplului, avocatul Azamat Baikenov, a contestat acuzațiile, afirmând că banii strânși au fost folosiți pentru a acoperi datoriile acumulate din cauza tratamentului costisitor al copilului.

De asemenea, acesta a susținut că ancheta nu a adus probe care să demonstreze că proprietățile achiziționate provin din donații.

Sentința finală urmează să fie stabilită în următoarele săptămâni.