Noile prevederi adoptate de Camera Deputaților

Proiectul de lege modifică Codul Muncii, oferind facilități suplimentare pentru părinții copiilor cu dizabilități. În prezent, salariații cu copii sub 11 ani beneficiază de patru zile de muncă la domiciliu sau telemuncă pe lună.

Conform noii legi, părinții copiilor cu dizabilități sub 18 ani vor beneficia de opt zile de muncă de acasă pe lună. Pentru fiecare copil suplimentar cu dizabiliăți , se adaugă două zile în plus.

Aceleași beneficii se aplică și pentru părinții de gemeni, tripleți sau multipleți, chiar dacă aceștia nu sunt încadrați cu grad de handicap.

Motivația modificării legii

Inițiatorii legii argumentează că „minorii cu handicap au nevoi speciale atât din punct de vedere fizic cât și psihic, ceea ce presupune o îngrijire suplimentară din partea părinților”.

De asemenea, ei susțin că „dezvoltarea fizică şi psihică a unui copil cu handicap diferă considerabil de cea a unui copil fără handicap”.

Pentru a intra în vigoare, legea trebuie promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. Aceasta reprezintă ultima etapă a procesului legislativ.

Inițial, propunerea interzicea angajatorilor să limiteze aceste drepturi prin norme interne. Totuși, varianta finală adoptată de Parlament nu mai include această prevedere.

