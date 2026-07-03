Ambii părinți pot sta acasă

Noul drept se numește „concediu suplimentar de naștere” și poate fi luat de fiecare părinte. El nu înlocuiește concediul de maternitate, concediul de paternitate sau concediul de adopție, ci se adaugă acestora.

Concediul suplimentar este un drept individual. Asta înseamnă că fiecare părinte are propriul drept la concediu și nu îl poate transfera celuilalt. Cei doi părinți pot lua concediul în același timp sau pe rând. De asemenea, pot alege o singură lună sau două luni. Dacă aleg două luni, concediul poate fi luat dintr-o bucată sau împărțit în două perioade de câte o lună.

Pentru copiii născuți sau adoptați de la 1 iulie 2026, concediul trebuie început în termen de nouă luni de la naștere sau de la sosirea copilului în familie. Pentru copiii născuți ori adoptați între 1 ianuarie și 30 iunie 2026, termenul curge de la 1 iulie 2026, data intrării în vigoare a noilor reguli.

Câți bani pot primi părinții

Suma primită depinde de statutul profesional al părintelui. Pentru salariați, concediul suplimentar este plătit prin sistemul de asigurări sociale, nu ca salariu obișnuit. Potrivit Service-Public, indemnizația este de 70% din salariul luat în calcul în prima lună și de 60% în a doua lună, în limita plafonului de securitate socială.

În 2026, plafonul lunar de securitate socială este de 4.005 euro. Astfel, în cazul unui salariat cu venit aflat la nivelul plafonului sau peste acesta, indemnizația poate ajunge la 2.803,50 euro în prima lună și la 2.403 euro în a doua lună. În acest scenariu maxim, un părinte salariat poate primi până la 5.206,50 euro pentru două luni de concediu. Dacă ambii părinți sunt salariați, îndeplinesc condițiile și fiecare ia cele două luni de concediu, suma se calculează separat pentru fiecare dintre ei.

Pentru lucrătorii independenți și pentru alte categorii pentru care plata se face pe zi, calculul este diferit. Ameli precizează că indemnizația zilnică este, în 2026, de 43 de euro net în prima lună și de 36,85 euro net în a doua lună. Calculat la două luni de câte 30 de zile, un părinte poate primi 1.290 de euro pentru prima lună și 1.105,50 euro pentru a doua lună, adică 2.395,50 euro în total. Pentru doi părinți aflați în aceeași situație, suma ajunge la 4.791 de euro.

Cine poate beneficia de concediul în plus

Noul concediu este deschis părinților unui copil născut sau adoptat începând cu 1 ianuarie 2026, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Pot beneficia salariații din sectorul privat, angajații din sectorul public, lucrătorii independenți, persoanele din regimul agricol, artiștii-autori, militarii, unele categorii de studenți din domeniul medical și persoanele aflate în șomaj, în funcție de statut și de condițiile de deschidere a drepturilor.

Pentru salariați, cererea trebuie transmisă angajatorului cu cel puțin o lună înainte de începerea concediului. Termenul poate fi redus la 15 zile dacă noul concediu începe imediat după concediul de paternitate, de primire a copilului sau după concediul de adopție.

Banii nu se cumulează cu toate ajutoarele

Concediul suplimentar de naștere nu poate fi cumulat, în aceeași perioadă, cu orice altă indemnizație sau ajutor social. Autoritățile franceze precizează că indemnizația nu poate fi primită în același timp cu indemnizații pentru boală, accident de muncă, maternitate, paternitate, adopție, șomaj sau cu anumite prestații destinate îngrijirii copilului.

Există însă și o excepție temporară. Pentru părinții care iau concediul suplimentar de naștere începând cu 1 iulie 2026 pentru un copil născut sau adoptat între 1 ianuarie și 30 iunie 2026, autoritățile au permis, în anumite situații, cumularea cu ajutorul pentru îngrijirea copilului.

Guvernul francez prezintă noul concediu ca pe o măsură de sprijin pentru familii, într-o perioadă în care numărul nașterilor a scăzut puternic. Potrivit Insee, în 2025 s-au născut aproximativ 645.000 de copii în Franța, cu mult sub nivelul din 2010, anul considerat ultimul vârf recent al natalității. Rata fertilității a coborât la 1,56 copii pe femeie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Viva.ro
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
GSP.RO
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
GSP.RO
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
Parteneri
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Libertateapentrufemei.ro
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Politică 02 iul.
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Parteneri
Șeful celei mai mari bănci din Rusia îi cere public lui Putin să pună capăt războiului: „Toți așteaptă încetarea luptelor”
Adevarul.ro
Șeful celei mai mari bănci din Rusia îi cere public lui Putin să pună capăt războiului: „Toți așteaptă încetarea luptelor”
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! FIFA a explicat decizia
Fanatik.ro
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! FIFA a explicat decizia
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Alexandru Ciucu a clarificat lucrurile după ce Ioana Ginghină a vorbit despre el: „Am avut o chimie”
Stiri Mondene 02 iul.
Alexandru Ciucu a clarificat lucrurile după ce Ioana Ginghină a vorbit despre el: „Am avut o chimie”
Insula Iubirii - Reuniuni începe din 23 iulie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1
Stiri Mondene 02 iul.
Insula Iubirii – Reuniuni începe din 23 iulie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Cod galben de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
ObservatorNews.ro
Cod galben de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
GSP.ro
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
Mediafax.ro
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Wowbiz.ro
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
Redactia.ro
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
Profesoară lovită de fulger în timpul unei excursii cu elevii în Munții Bucegi. Copiii au cerut ajutor unui cioban
KanalD.ro
Profesoară lovită de fulger în timpul unei excursii cu elevii în Munții Bucegi. Copiii au cerut ajutor unui cioban

Politic

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Politică 02 iul.
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Ce i-a reproșat Ion Țiriac lui Ilie Năstase după ce România a pierdut finala Cupei Davis. ”Nasty”, întâlnire de gradul 0 cu Elena Ceaușescu
Fanatik.ro
Ce i-a reproșat Ion Țiriac lui Ilie Năstase după ce România a pierdut finala Cupei Davis. ”Nasty”, întâlnire de gradul 0 cu Elena Ceaușescu
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar