Cuprins:
Condiții de eligibilitate
Beneficiarii trebuie să fie părinți sau tutori legali, să aibă contract de muncă și să urmeze procedura legală de solicitare. Legea prevede: „Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.”
Părinții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- Au copii sub 12 ani sau cu dizabilități până la 26 de ani, înscriși într-o unitate de învățământ
- Locul de muncă nu permite munca la domiciliu sau telemunca
Legea definește termenul de „părinte” ca incluzând părintele firesc, adoptatorul, persoana care are copilul în plasament sau tutelă, sau reprezentantul legal al unui adult cu handicap înscris într-o unitate de învățământ.
Procedura de solicitare
Pentru a beneficia de zile libere, părinții trebuie să depună o cerere la angajator, însoțită de:
- O declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte
- Copii ale certificatelor de naștere ale copiilor
Legea nu se aplică persoanelor aflate în concediu pentru creșterea copilului, asistenților personali ai copiilor cu dizabilități, sau celor aflați în concediu de odihnă sau fără plată.
Pentru angajații din sectoare esențiale (energie, nuclear, asistență socială, transport, salubritate, comerț alimentar, farmacii), acordarea zilelor libere necesită aprobarea angajatorului.
Angajatorul plătește o indemnizație de 75% din salariul de bază pentru fiecare zi liberă, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. Această sumă este supusă impozitării și contribuțiilor sociale obișnuite.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.