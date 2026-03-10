Vila Riccucci, clădire emblematică din Civitavecchia, a fost achiziționată de mama primarului Robert Negoiță

În iunie 2024, Lidia Negoiță, în vârstă de 78 de ani, a cumpărat renumita Villa Riccucci pentru 1,886 milioane de euro. Vila, realizată de arhitectul Alfiero Antonini, se remarcă prin stilul modernist și cele 23 de încăperi, inclusiv o piscină și un garaj spațios. Lidia a declarat că reședința va fi principala sa locuință, ceea ce îi aduce o scutire de impozit de 487.000 de euro. În februarie 2026, vila era în renovare, iar numele «Lidia N» apărea deja pe cutia poștală.

Restaurantul Ideale, simbol al orașului Civitavecchia, cumpărat de tatăl lui Robert Negoiță

În ianuarie 2025, Ilie Negoiță, soțul Lidiei și tatăl lui Robert Negoiță, a achiziționat restaurantul Ideale, situat pe plaja din Civitavecchia, pentru suma de 950.000 de euro. Deși restaurantul este închis, localnicii îl consideră un simbol al orașului, fiind cunoscut pentru preparatele din fructe de mare.

Vizite oficiale România–Italia: edilul din Civitavecchia s-a întâlnit cu Robert Negoiță în 2024

Cei doi primari, Marco Piendibene din Civitavecchia și Robert Negoiță din București, s-au întâlnit de cel puțin două ori în 2024, conform declarațiilor consilierului local Vincenzo DAntò. Vizitele au inclus o deplasare a oficialilor italieni în România, unde au fost cazați la un hotel deținut de familia Negoiță. DAntò a aflat despre achizițiile din Civitavecchia abia după această călătorie.

Istoricul afacerilor familiei Negoiță: 16 firme, dosare la DNA și procese pentru evaziune fiscală

De-a lungul timpului, Ilie și Lidia Negoiță au fost asociați în 16 firme, dintre care 14 au apărut într-un dosar clasat de DNA, iar 4 sunt implicate într-un proces de evaziune fiscală la Tribunalul București. RIN Grand Estate, cea mai profitabilă firmă, a generat aproape 10 milioane de euro în 2024, dar se află sub investigație penală. Datoriile totale ale firmelor active ale familiei depășesc 36,5 milioane de euro.

Ionuț Negoiță confirmă investiția de 2,8 milioane € în Italia, dar spune că firmele familiei au profituri de zeci de milioane

Contactat de Snoop, Robert Negoiță nu a oferit răspunsuri, în timp ce fratele său, Ionuț Negoiță, a confirmat sumele investite în Italia și a declarat: „Eu împreună cu părinții mei suntem acționari în firme cu profituri de niște zeci de milioane.” Referitor la problemele legale, Ionuț a catalogat dosarele drept «făcături», afirmând că acestea vor fi demontate în instanță.

Robert Negoiță a semnat controlul judiciar și a cerut presei să nu fie filmat pentru că face un tratament la față: „Nu vorbesc cu nebunii”
Robert Negoiță, în vârstă de 53 de ani, era primarul sectorului 3 din 2012, adică de 14 ani. Foto: Hepta

Cine sunt frații Robert și Ionuț Negoiță. Afacerile, averea și datoriile uriașe la bugetul de stat

În România post-decembristă, puține nume sunt atât de strâns legate de ideea de „stat în stat” precum cel al fraților Negoiță. Plecați de la începuturi modeste, aceștia au construit în timp un imperiu imobiliar și administrativ care domină nu doar orizontul Capitalei, ci și viața celui mai populat sector din București. Împletirea dintre funcția publică, contractele cu statul și marile dezvoltări imobiliare a creat un mecanism de putere care a părut imun la orice formă de control….. până acum.

Părinții primarului Negoiță, pensionarii Ilie și Lidia Negoiță, investiție de milioane de euro în Italia: vilă uriașă și restaurant pe plajă

Robert Negoiță, primarul sectorului 3 de patru mandate

Robert Sorin Negoiță (54 de ani) este figura centrală a politicii din sectorul 3 fiind președinte al PSD Sector 3 și primar al sectorului 3 din 10 iunie 2012. Cariera sa este un amestec de succes electoral zdrobitor și controverse care i-au marcat imaginea publică.

Odată ajuns primar, interesele economice ale familiei Negoiță au început să se suprapună rapid peste bugetul sectorului 3. Cu toate acestea, edilul a câștigat mandat după mandat, timp în care și-a rafinat mecanismele de control asupra banilor publici.

Sprijinit de un cerc de oameni loiali, a construit în subordinea sa o rețea de firme care lucrează aproape exclusiv pentru primărie – de la salubritate și construcții, până la pază, internet și tehnologie – astfel încât o parte cât mai mare din bugetul anual de aproximativ 500 de milioane de euro să fie gestionată direct de el sau de apropiații săi.

Dacă Robert este „motorul” politic, Ionuț Negoiță este „creierul” financiar al familiei

Mai puțin prezent în talk-show-uri politice, Ionuț a gestionat expansiunea economică a grupului de firme. Numele său a devenit extrem de cunoscut publicului larg odată cu preluarea clubului de fotbal Dinamo București în 2013, o perioadă marcată de prima insolvență a clubului și de o relație tensionată cu suporterii.

Robert Negoiță îmbrăcat într-un costum negru, cu o cămașă albă, stând cu mana peste un semn cu „HILS SUNRISE”
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său după ce a fost anchetat de DNA în dosarul drumului construit peste magistrala de gaz. Foto: Arhivă Libertatea

După ieșirea din fotbal în 2020, Ionuț Negoiță s-a concentrat exclusiv pe piața imobiliară prin brandul HILS Development. În prezent, el este unul dintre cei mai activi dezvoltatori din România, cu peste 11.000 de locuințe livrate.

