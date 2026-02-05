Dinastia Betoanelor: Cine sunt frații Robert și Ionuț Negoiță. Afacerile, averea și datoriile uriașe la bugetul de stat

Robert Sorin Negoiță (54 de ani) este figura centrală a politicii din sectorul 3 fiind președinte al PSD Sector 3 și primar al sectorului 3 din 10 iunie 2012. Cariera sa este un amestec de succes electoral zdrobitor și controverse care i-au marcat imaginea publică.

Odată ajuns primar, interesele economice ale familiei Negoiță au început să se suprapună rapid peste bugetul sectorului 3. Cu toate acestea, edilul a câștigat mandat după mandat, timp în care și-a rafinat mecanismele de control asupra banilor publici.

Sprijinit de un cerc de oameni loiali, a construit în subordinea sa o rețea de firme care lucrează aproape exclusiv pentru primărie – de la salubritate și construcții, până la pază, internet și tehnologie – astfel încât o parte cât mai mare din bugetul anual de aproximativ 500 de milioane de euro să fie gestionată direct de el sau de apropiații săi.

Ales prima dată în 2012, acesta a reușit să câștige încrederea electoratului prin proiecte de infrastructură extrem de vizibile, deși adesea criticate pentru costurile lor exorbitante și estetica discutabilă.

Și-a luat BAC-ul la 31 de ani și a plagiat integral doctoratul

Conform datelor biografice scoase la iveală de presă, parcursul academic al primarului a fost unul atipic. Robert Negoiță a obținut diploma de Bacalaureat abia la vârsta de 31 de ani, fapt ce a ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la prioritățile sale timpurii. Ulterior, a urmat facultăți de Drept și Economie, culminând cu un doctorat la Academia de Poliție, care a fost însă retras oficial după ce s-a dovedit a fi un plagiat integral.

În ciuda acestor pete pe CV, Robert Negoiță s-a impus ca un lider de tip „gospodar”, care utilizează companiile municipale pentru a executa lucrări în regie proprie. Acest sistem i-a permis să transforme sectorul într-un imens șantier, dar a atras și atenția DNA, mai ales după investigațiile care au arătat cum fondurile publice ajung în anturajul persoanelor apropiate acestuia, cum este cazul rețelei ce o vizează pe Sorina Docuz.

Cine este Ionuț Negoiță

Dacă Robert este „motorul” politic, Ionuț Negoiță este „creierul” financiar al familiei. Mai puțin prezent în talk-show-uri politice, Ionuț a gestionat expansiunea economică a grupului de firme. Numele său a devenit extrem de cunoscut publicului larg odată cu preluarea clubului de fotbal Dinamo București în 2013, o perioadă marcată de prima insolvență a clubului și de o relație tensionată cu suporterii.

După ieșirea din fotbal în 2020, Ionuț Negoiță s-a concentrat exclusiv pe piața imobiliară prin brandul HILS Development. În prezent, el este unul dintre cei mai activi dezvoltatori din România, cu peste 11.000 de locuințe livrate.

Strategia sa se bazează pe construcții masive în zone periferice dar aflate în plină dezvoltare de către administrația locală. Succesul său financiar este incontestabil, fiind prezent constant în topurile celor mai bogați români, însă criticii subliniază că profiturile sale cresc adesea în zone unde primăria condusă de fratele său investește masiv în utilități și drumuri.

Ascensiunea fraților Negoiță a fost strâns legată de Partidul Social Democrat. Investigațiile jurnalistice (Libertatea) au scos la iveală că aceștia au fost ani la rândul printre cei mai importanți finanțatori ai partidului. În perioada 2008-2010, companiile controlate de familie au pompat sume record în conturile PSD, consolidându-le astfel influența politică.

Această generozitate financiară le-a deschis uși la cel mai înalt nivel, permițându-le să influențeze decizii politice și să obțină susținere pentru proiectele lor. Chiar și atunci când Robert Negoiță a părăsit temporar partidul (pentru a candida din partea propriei formațiuni), el a rămas un partener strategic, revenind ulterior în PSD ca un lider local de neatins.

Această simbioză între capitalul privat al familiei și mașinăria politică a PSD reprezintă fundamentul puterii lor în București.

Robert Negoiță, cel mai mare datornic la stat. Paradoxul veniturilor: „Săracul” primar cu miliarde pe mână

Robert Negoiță deține recordul absolut pentru o persoană fizică în România, având o datorie către bugetul de stat de peste 54 de milioane de euro (peste 270 de milioane de lei), sumă ce provine din TVA-ul neachitat pentru tranzacții imobiliare din perioada 2006-2009 și penalitățile colosale acumulate în ultimele două decenii.

Conform declarațiilor sale de avere, Robert Negoiță pare a fi într-o imposibilitate permanentă de plată, deși stilul său de viață și puterea administrativă sugerează contrariul.

Din salariul său de primar, ANAF oprește lunar cota maximă permisă de lege (o treime). Totuși, la o datorie de 50 de milioane de euro, reținerea a câteva mii de lei pe lună din salariu ar însemna că datoria ar fi achitată în aproximativ 3.000 de ani.

În repetate rânduri, guvernările PSD au promovat ordonanțe de amnistie fiscală sau restructurare a datoriilor. Robert Negoiță a fost adesea beneficiarul acestor măsuri, reușind să obțină anularea unor penalități de zeci de milioane de lei, chiar dacă nu a achitat niciodată integral debitul principal.

Paradoxul este frapant: în timp ce administrează un buget public de miliarde de lei la sectorul 3, Robert Negoiță refuză să își achite propriile obligații către statul român, invocând diverse vicii de procedură fiscală.

Afacerile controversate ale fraților Negoiță, scoase în evidență de investigațiile Libertatea

Capitolul cel mai dens în controverse este cel al afacerilor derulate la granița dintre interesul public și cel privat.

O INVESTIGAȚIE Libertatea din 2023 a dezvăluit cum a cumpărat familia Negoiță, parcelă cu parcelă, 12 hectare lângă Hala Laminor, construind blocuri lângă mallul de 133 de milioane de euro al lui Robert Negoiță.

Simbioza Laminor-HILS, Un proiect al Primăriei Sectorului 3 care a înghițit peste 130 de milioane de euro

În timp ce primăria reabilita hala, firmele lui Ionuț Negoiță cumpărau terenurile din jur. Investigațiile au arătat cum primăria a construit drumuri de acces și a adus utilități exact până la poarta viitoarelor ansambluri rezidențiale HILS, crescând artificial valoarea investițiilor private ale familiei din banii contribuabililor.

Drum făcut pe terenul fratelui, dar și peste magistrala de gaze

Acum, DNA a deschis o anchetă privind un drum construit de primărie peste o magistrală de gaz de înaltă presiune a Transgaz, fără avize legale. Această lucrare, făcută în grabă pentru a deservi șantierele imobiliare din zonă, este considerată un risc major de siguranță publică, prefectul Capitalei cerând sancțiuni drastice.

Robert Negoiță a reacționat după chemarea fratelui său la DNA declarând pentru Profit.ro că decizia de a construi drumul nu a avut nici o legătură cu dezvoltările sale imobiliare.

„Este mai mult o chestiune tehnică. Dezvoltările mele imobiliare sunt pe altă parte și au drumul lor. Drumul în discuție este pur și simplu creat să traverseze două zone, dar nu are nicio legătură cu vreun punct de-al meu de interes. Unde am interes, îmi fac singur drumurile”, a declarat Ionuț Negoiță pentru Profit.ro.

Firmele familiei și Negoiță și contractele cu firmele Primăriei Sectorului 3

Tot în 2023, o INVESTIGAȚIE Libertatea documenta cum rețeaua de companii a familiei primarului Robert Negoiță a încheiat 12 contracte cu firmele Primăriei Sectorului 3.

Unele contracte au valori foarte mici, 1.000 de lei, iar altele ajung la sume de aproape 300.000 de euro.

Majoritatea contractelor au fost semnate în 2019, 2020 și 2021, iar unele au fost prelungite până în 2024. Obiectul înțelegerilor variază de la vânzarea de beton și nisip la închiriat utilaje. Contractele au fost încheiate de cinci SRL-uri. Acestea sunt deținute fie pe persoană fizică de familia Negoiță, fie de aceeași familie, prin alte firme.

În cazul acestui contract de 300.000 de euro, Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire SRL, a Primăriei Sectorului 3, a închiriat un teren la ieșirea din București, pe care voia să-l folosească drept drum de acces secundar către fosta stație de sortare de la Cățelu. Terenul aparține uneia dintre firmele familiei Negoiță, Edificia Star Construct, și se află peste drum de complexul rezidențial HILS Pallady, deținut, de asemenea, de familia Negoiță.

Tripleta de aur: Robert Negoiță-Sorina Docuz-Marcel Ciolacu

Anchetele media au scos la lumină contracte de zeci de milioane de euro pentru publicitate și mobilier urban care au ajuns la firme fantomă din Buzău, controlate prin interpuși din anturajul fostei soții a lui Robert Negoiță.

În februarie 2024, Direcția Națională Anticorupție s-a autosesizat după apariția informațiilor în presă și a deschis un dosar penal privind licitației de 27 de milioane de euro câștigată la sectorul 3 de o companie din anturajul Sorinei Docuz, fosta soție a primarului Robert Negoiță și o apropiată a premierului Marcel Ciolacu, a anunțat procurorul-șef DNA, Marius Voineag, într-un interviu acordat pentru G4Media.

„Nu e treaba nimănui ce fac în timpul meu liber”, sunt doar câteva dintre eschivele cu care primarul Negoiță a încercat să ocolească informațiile Recorder care arătau cum Marius Daniel Ciobîcă, city managerul sectorului 3 și mâna dreaptă a primarului Robert Negoiță, direcționa milioane de euro din bugetul primăriei către firmele familiei sale.

Frații Robert și Ionuț Negoiță, chintesența capitalismului de cumetrie românesc

Cu o mână construiesc cartiere, iar cu cealaltă semnează decizii de primărie care le facilitează profitul. Deși datoriile lor la ANAF rămân neplătite și dosarele penale se adună la DNA, influența lor asupra Bucureștiului rămâne neclintită, alimentată de o mașinărie administrativă care pune interesul de familie deasupra legii.

