Potrivit Hurriyet, Meryem Al Mohammed, 42 de ani, soția lui, Munir, și cinci dintre cei șase copii ai lor, cu vârste între 4 și 13 ani, au murit într-un incendiu devastator, declanșat de la o sobă.

Din cauza exploziei sobei, care a avut loc pe 17 februarie, la ora 3.00 dimineața, tavanul camerei în care se afla familia s-a prăbușit. Echipele de salvare au lichidat focul într-o jumătate de oră.

Părinții și cinci dintre copiii lor au murit, a transmis Parchetul din Konya. Beyen Mizel (13 ani), singura fiică supraviețuitoare, a fost dusă la spital de paramedici, cu răni.

„Au scăpat de cutremur, dar nu au putut ieși de aici!”

„Au scăpat de cutremur, dar nu au putut să iasă de aici. Foarte dureros. Familia sosise aici la un unchi. Am înțeles că focul a pornit de la sobă. Soba s-a răsturnat, a dat foc lucrurilor, iar acestea au fost afectate de fum. Acoperișul s-a prăbușit ulterior. Am venit să vedem dacă putem face ceva, dar nu am putut face nimic. Este o situație foarte dificilă”, a declarat un vecin, Halil Tanış.

Potrivit comunicatului procuraturii, în locuința cu un singur etaj se aflau 14 persoane. În urma incendiului, 7 persoane au supraviețuit., iar cele 7 din familia lui Mohammed au murit.

