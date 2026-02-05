Înainte de intervenția poliției, Comisia de Imunitate a parlamentului s-a reunit într-o ședință specială și a recomandat ridicarea imunității lui Dornau. Decizia a fost confirmată prin vot la începutul ședinței oficiale, în ciuda opoziției AfD, relatează cotidianul german Bild.

Conform informațiilor furnizate de Parchetul din Leipzig, investigațiile se concentrează asupra unor posibile încălcări ale Legii privind comerțul extern (AWG). Dornau este acuzat că, în august 2022, ar fi declarat Kazahstan ca destinație pentru un încărcător telescopic, pentru a ascunde faptul că vehiculul urma să fie exportat în Belarus, în ciuda interdicției.

„În cele din urmă, vehiculul ar fi fost exportat efectiv în Belarus. Practici precum exportul ocolit sunt interzise și sancționate conform AWG și reglementărilor europene”, a declarat Parchetul.

Dornau este cunoscut pentru activitatea sa economică în Belarus, unde gestionează, alături de parteneri locali, o exploatație agricolă de mari dimensiuni.

Pe o suprafață de aproximativ 1.000 de hectare sunt cultivate cepe. Implicarea sa a generat critici repetate, inclusiv acuzații grave privind folosirea deținuților politici pe teren, conform portalului reform.news.

În 2024, Dornau a primit o amendă de 20.862 de euro de la prezidiul parlamentului Saxoniei pentru că nu a declarat corect veniturile obținute din afacerile din Belarus, încălcând obligațiile de transparență. Politicianul a refuzat să comenteze acuzațiile, iar comportamentul său a fost catalogat drept „dăunător partidului”.

Partidul AfD la nivel federal a luat distanță publică față de Dornau, afirmând că va „denunța cu fermitate” astfel de practici dacă acuzațiile se vor confirma. În ceea ce privește evenimentele recente, liderul AfD Saxonia, Jörg Urban (60 de ani), a vorbit în parlament despre un „demers motivat politic”.

„Investigațiile și perchezițiile par a avea scopul de a ne prejudicia deputatul”, a declarat Urban.