Deplasările exotice ale parlamentarilor: Camerun, Argentina, Cambodgia sau India

6.045.000 de lei e bugetul pus la bătaie de Camera Deputaților în 2026 pentru deplasările aleșilor săi în afara țării la evenimente internaționale. De cealaltă parte, Senatul are un buget de 3.600.000 de lei. Iar acești bani sunt atât pentru deplasări în UE, cât și pentru vizite ale partenerilor strategici, iar uneori chiar pentru evenimente în țări exotice, unde și costurile sunt pe măsură.

Libertatea a analizat datele pentru primele șapte luni ale anului 2026 și a identificat mai multe deplasări realizate de aleși din aproape toate partidele parlamentare către țări îndepărtate, unele preferate de obicei de publicul larg și cu un cont generos pentru vacanțe. Doar că spre deosebire de turistul de rând, aleșii au mers să reprezinte țara din bani publici.

Destinația Africa

Una din cele mai dorite destinații exotice a fost Camerun. Trei persoane au mers în Camerun, în Yaoundé, la a 51-a Sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Francofoniei, desfășurată în perioada 7-12 iulie 2026. Camera Deputaților și Senatul au fost de acord cu deplasarea mai multor parlamentari.

Prin urmare, de la Camera Deputaților, a fost dată undă verde pentru deplasarea Elenei Doboş (AUR), pentru 7 zile (perioada 6-13 iulie). 24.604 lei a fost suma cheltuită de Camera Deputaților pentru costurile de deplasare, potrivit datelor furnizate de instituție, la solicitarea Libertatea.

Elena Doboş (AUR). Sursa foto: Facebook / Elena Doboș

Tot de la Camera Deputaților a mers și Zakarias Zoltán, neafiliat, dar ales pe listele UDMR. Șapte zile au fost decontate, pentru perioada 6-13 iulie. Suma: 23.584 de lei. Cea de-a treia persoană care a mers în Camerun a fost Sorin Cîmpeanu, fost ministru al educației. 46.298 de lei a plătit Senatul pentru cele opt zile (perioada 5-12 iulie) ale lui Cîmpeanu pentru deplasarea din Camerun.

Zakarias Zoltán. Sursa foto: Facebook / Zakarias Zoltán

Detalii despre ce s-a întâmplat la acel eveniment aflăm dintr-un comunicat post-deplasare al Elenei Doboș. „Membrii Camerei Deputaţilor au participat la lucrările Reţelei parlamentare a femeilor francofone care au discutat, printre altele, despre agenda «Femeile, Pacea şi Securitatea», respectiv ascensiunea mişcărilor masculiniste, a fost semnat un acord-cadru cu Reprezentanta specială a Secretarului general al Naţiunilor Unite pentru violenţa sexuală în conflicte, doamna Pramila Patten”, a explicat Doboș.

De asemenea, a fost amintită și prezența lui Dacian Cioloș, candidat pentru șefia Organizației Internaționale a Francofoniei. „În marja sesiunii, candidatul României pentru funcţia de Secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, domnul Dacian Cioloş, alături de Reprezentantul personal al Preşedintelui României pentru Francofonie, domnul Ciprian Mihali, a avut o serie de întrevederi bilaterale, cu ministrul camerunez al afacerilor externe, cu Secretarul general al Preşedinţiei Republicii Camerun, precum şi cu reprezentanţi ai unor delegaţii parlamentare prezente la lucrări. Totodată, candidatul României a susţinut o conferinţă de presă în faţa presei cameruneze, în care şi-a prezentat viziunea pentru viitorul OIF”, mai explică reprezentanta AUR.

Tot Africa, dar alte zări

La evenimente din țări mai îndepărtate ale Africii au mers și alți parlamentari. De exemplu, Camera Deputaților a plătit 27.090 de lei pentru participarea lui Alexandru Muraru (PNL) la Parliamentary Intelligence-Security Forum, în Etiopia, în perioada 8-12 iulie, potrivit datelor furnizate Libertatea. Conform unui memorandum intern consultat de ziar, Muraru a participat la evenimentul din Addis Abeba dată fiind calitatea sa de președinte al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe.

Într-o altă țară africană, în Rwanda, a mers și un ales USR, Eugen Negoi. Deși a stat în perioada 31 mai – 5 iunie, Negoi a cerut o sumă modică, adică 1.624 de lei. Negoi a mers în Kigali la cea de-a doua Conferință spațială mondială privind schimbările climatice.

America de Sud și Asia

Unul dintre parlamentarii menționați anterior, Alexandru Muraru, a mai avut o deplasare la mare distanță. Mai precis, în Argentina, unde între 1 iunie și 6 iunie a participat la „prima reuniune plenară din anul curent a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului”. Pentru cele 5,5 zile de activitate, conform datelor Camerei Deputaților, instituția a plătit 40.611 lei.

Alexandru Muraru (PNL). Sursa foto: Facebook / Alexandru Muraru

În schimb, colegul său de partid, Sorin Cîmpeanu, a mers în Cambodgia (Asia), între 30 aprilie și 6 mai, pentru a participa la reuniunea Comisiei politice a a Adunării Parlamentare a Francofoniei. 36.034 de lei a fost costul total al deplasării, potrivit datelor Libertatea.

Sorin Cîmpeanu. Sursa foto: Agerpres

Pe lista parlamentarilor care au avut deplasări cu costuri asigurate de Camera Deputaților este și un social-democrat. Mai precis, Daniel Suciu, care a mers în India pentru un eveniment al Adunării Parlamentare a NATO, în perioada 28 februarie – 6 martie. Pentru cele 6,5 zile de deplasare cu costuri plătite de Cameră instituția a dat 43.370 de lei.

Daniel Suciu (PSD). Sursa foto: Facebook / Daniel Suciu

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