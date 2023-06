Goncharenko a distribuit pe Telegram trei înregistrări video despre care a spus că au fost filmate la Dolphin Beach (Plaja Delfinului), în apropierea universității din oraș.

„Portul din Odesa este acolo. Și priviți: Aici este o casă. Casa a eșuat pe țărm”, spune parlamentarul ucrainean, într-una din înregistrările video.

Deputatul arată apoi bucăți din respectiva casă, inclusiv acoperișul și un perete, și spune că „a fost adusă de mare” aproximativ 100 de kilometri (peste 60 de mile), de la Herson până în orașul-port Odesa.

Now I am in Odesa, one hundred miles from Kherson and the Kakhovskaya hydroelectric power station. And on the beach in Odesa, the roof of the house and a piece of the wall sailed! Have you ever seen the roof of a house on the beach? And Russia did it all! pic.twitter.com/Mv019hBADb