Partidul lui Merz vrea să scoată profesorii din statutul de funcționari

Secretarul general al CDU, partidul cancelarului Merz, Carsten Linnemann, propune o reducere semnificativă a numărului de funcționari publici. El susține că acest statut ar trebui acordat doar în domenii esențiale pentru securitatea statului.

„Ar trebui să acordăm statutul de funcționari publici doar acolo unde există o relație specială de loialitate față de stat, de exemplu în poliție, pompieri sau alte domenii de securitate, între funcționarii fiscali sau la vamă”, a declarat Linnemann pentru ziarele Funke Media Group, potrivit sursei citate.

Costuri și beneficii ale statutului de funcționar public

Funcționarii publici din Germania beneficiază de avantaje semnificative, inclusiv scutirea de la plata contribuțiilor la asigurările sociale și o pensie specială. Însă aceste beneficii vin cu un cost pentru stat.

Conform datelor Oficiului Federal de Statistică, Germania a cheltuit 85,9 miliarde de euro în 2023 doar pentru pensiile funcționarilor publici.

Un profesor cu statut de funcționar public ar costa statul între 2,5 și 3 milioane de euro pe parcursul vieții, în comparație cu aproximativ două milioane de euro pentru un profesor angajat obișnuit.

Dezbaterea privind reforma sistemului

Propunerea lui Linnemann de a limita statutul de funcționar public a stârnit reacții diverse. Susținătorii reformei argumentează că aceasta ar putea reduce costurile pe termen lung și ar alinia sistemul educațional cu alte sectoare ale economiei.

Pe de altă parte, oponenții reformei, precum Volker Geyer, președintele Federației Funcționarilor Publici Germani (dbb), consideră că educația este o „sarcină profund suverană” care justifică statutul special al profesorilor.

„Chiar își dorește domnul Linnemann greve în școlile germane?”, a întrebat Geyer, conform articolului din Bild, subliniind că funcționarii publici nu au dreptul la grevă.

Implicații pentru sistemul educațional

O eventuală schimbare a statutului profesorilor ar putea avea implicații semnificative pentru sistemul educațional german. Susținătorii statutului actual argumentează că acesta oferă stabilitate și atractivitate carierei didactice.

Criticii, în schimb, susțin că reforma ar putea aduce mai multă flexibilitate și eficiență în gestionarea resurselor umane din educație.

Indiferent de rezultatul acestei dezbateri, este clar că sistemul funcției publice din Germania se află la o răscruce, iar deciziile luate în următoarea perioadă vor avea un impact semnificativ asupra viitorului administrației publice și al educației în țară.