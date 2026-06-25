Traseul Drumurilor Radiale 9 și 10

Drumul Radial 9 – Sud Express și Drumul Radial 10 – Măgurele Expres au deja studiile de fezabilitate finalizate și finanțarea asigurată prin Programul de Transport, urmând să conecteze direct marile bulevarde din sudul Capitalei cu Autostrada A0 pentru a descongestiona traficul urban.

„Contractele pentru elaborarea PUZ-urilor necesare Drumurilor Radiale 9 și 10, semnate astăzi (24 iunie n.r.) de primarul general Ciprian Ciucu! Odată construite, acestea vor scoate traficul din oraș și vor conecta direct sudul Capitalei de Autostrada A0. Ne vom asigura, în acest fel, că noile artere se vor conecta corespunzător la străzile deja existente. În plus, unde este nevoie, vom proiecta noi căi de acces”, a transmis, miercuri, Primăria Municipiului București (PMB), într-un comunicat.

Drumul Radial 9 – Sud Express va lega Vidra – Autostrada A0 – DNCB – Bulevardul Metalurgiei/Gara Progresul.

„PUZ-ul va racorda artera cu șoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei și drumurile de legătură necesare în proximitate”, se mai arată în comunicat.

Drumul Radial 10 – Măgurele Expres va avea traseul Autostrada A0 – oraș Măgurele – Parc Industrial Măgurele – DNCB – Prelungirea Ferentari.

„PUZ-ul va asigura conexiunea cu șoseaua Giurgiului, șoseaua Sălaj, respectiv șoseaua București-Măgurele”, potrivit sursei citate.

Lucrările la cele două drumuri radiale vor începe în 2028

Municipalitatea transmite că cele două PUZ-uri vor fi gata la începutul anului 2027, iar șantierul este programat să fie deschis în 2028.

„Colegii de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București se vor ocupa de construcția drumurilor radiale, împreună cu cei de la Ministerul Transporturilor. Aceștia au deja făcute studiile de fezabilitate, ce vor fi avizate de CNAIR, și au prins finanțarea, valorile din deviz, în Programul de Transport 2021-2027”, conform PMB.

Cele 10 drumuri radiale care vor conecta Capitala de A0

Proiectul „Orbital București” prevede construirea a zece drumuri radiale cu profil de drum expres sau autostradă, menite să conecteze marile bulevarde ale Capitalei și Centura Actuală (DNCB) cu noua Autostradă de Centură A0.

Orbital București. Foto: ADIZMB

Potrivit informațiilor furnizate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB), acestea sunt:

1. Drumul Radial 1, cunoscut sub numele de Vest Expres, și reprezintă prelungirea (străpungerea) Bulevardului Timișoara. DR 1 se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT sector 6, UAT Domnești, UAT Ciorogârla și se finalizează prin amenajarea unui nod rutier cu Autostrada A0.

2. Drumul Radial 2 – Autostrada A1.

3. Drumul Radial 3 sau Giulești Expres reprezintă prelungirea Calea Giulești. DR 3 se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT sector 6, UAT sector 1, UAT Dragomirești Vale, UAT Chitila, UAT Săbăreni, are prevăzut un nod rutier cu Autostrada A0 și se finalizează prin amenajarea unui nod rutier cu DJ 602.

4. Drumul Radial 4, denumit Nord Expres, reprezintă prelungirea Bulevardului Poligrafiei. DR4 se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT sector 1, UAT Otopeni, UAT Mogoșoaia, UAT Corbeanca, UAT Buftea, are prevăzut nod rutier cu Autostrada A0 și se finalizează prin conexiunea cu Drumul Expres București – Târgoviște.

5. Drumul Radial 5, numit Pipera Expres, reprezintă conexiunea cu infrastructura existentă a cartierului Greenfield, se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT sector 1, UAT Otopeni, UAT Tunari și se finalizează prin conexiunea cu infrastructura rutieră din zona localității Dimieni/Terminal 2 Aeroportul Otopeni.

6/7. Drum Radial 6+7 Afumați – Est Expres reprezintă conexiunea cu infrastructura existentă a orașului Pantelimon, se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT Pantelimon, UAT Găneasa, UAT Afumați, are prevăzut nod rutier cu Autostrada A0 și se finalizează prin conexiunea cu DN 2.

8. Drumul Radial 8, numit Splai Expres, reprezintă prelungirea Bulevardului Splaiul Unirii. DR 8 se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT Glina, UAT Cernica, are prevăzut nod rutier cu Autostrada A0 și se finalizează prin conexiunea cu Autostrada A2.

9. Drumul Radial 9, cunoscut ca Sud Expres, reprezintă prelungirea Bulevardului Metalurgiei. DR 9 se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT Sector 4, UAT Jilava, UAT Vidra, are prevăzut nod rutier cu Autostrada A0 și se finalizează prin conexiunea cu DJ 401.

10. Drumul Radial 10, denumit Măgurele Expres, va realiza conexiunea străzilor Pucheni și Sălaj cu inelul median al Capitalei, apoi DR 10 se va conecta cu DNCB prin amenajarea unui nod rutier. Străbate UAT Sector 5, UAT Măgurele, UAT Dărăști, se finalizează prin conexiunea cu Drumul Expres București – Alexandria prin nodul rutier cu Autostrada A0.

În cadrul proiectului „Orbital București” este inclus și Nodul rutier Autostrada A0 – DJ 200 Stefăneștii de Jos. Proiectul este localizat pe drumul județean DJ200, având ca scop conectarea acestuia cu Autostrada A0.

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