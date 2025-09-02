  • Virgin Australia, cunoscută anterior ca Virgin Blue, este o companie aeriană australiană cu sediul în Brisbane, Queensland. Este una dintre cele două companii aeriene active care utilizează marca Virgin, precum și cea mai mare după dimensiunea flotei. A început să opereze pe 31 august 2000.

Încă de la plecarea din Denpasar, una din cele trei toalete ale aeronavei Boeing 737-Max era deja defectă. După trei ore de zbor, situația s-a agravat pentru cei aproximativ 200 de pasageri: a mai rămas funcțională o singură toaletă.

„Pasagerii, inclusiv eu, au așteptat peste 40 de minute doar pentru a intra la toaletă din față, singura funcțională”, a declarat un Aron, aflat la bord.

Cu 100 de minute înainte de aterizarea la Brisbane, și ultima toaletă s-a înfundat. Echipajul le-a spus pasagerilor să-și facă nevoile în sticle sau peste ceea ce era deja în toalete.

„Toaletele s-au înfundat rapid și au dat pe afară cu excremente, urină și hârtie igienică folosită. Mirosul s-a răspândit în tot avionul”, a mai povestit Aaron. El a descris experiența ca fiind „un coșmar murdar și umilitor”.

Echipajul și-a cerut scuze la finalul zborului. Virgin Airlines Australia a anunțat că va investiga incidentul și le va oferi pasagerilor afectați o compensație generoasă sub formă de credit.

Forțele ucrainene au nimicit o coloană rusească cu HIMARS și drone kamikaze în contraofensiva de la Pokrovsk
