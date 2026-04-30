Pasajul Basarab, recepționat după 15 ani

Pasajul Basarab a fost dat în folosință în 2011, dar de 15 ani nu i s-a făcut recepția. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus joi, 30 aprilie, în cadrul dezbaterii publice pe bugetul instituției, că pasajul nu a putut fi recepționat până acum pentru că DNA luase documentele în original.

Din acest motiv, pasajul nu a putut fi nici întreținut și s-a degradat.

„În sfârșit am recepționat Pasajul Basarab. Și nu știți prin câte am trecut în scurta perioadă de când sunt primar general. Bine, recunosc, discuțiile erau începute dinainte să vin eu. (..) Am luat niște decizii rapid și ne apucăm să-l punem în siguranță. O parte dintre lucrări le va asuma constructorul. Cele care au provenit din defecțiuni prin nerecepție a lucrărilor, pentru că ele în timp s-au stricat, ni le asumăm noi. Nu am făcut recepția pentru că nu mai aveam documentele. De ce nu le mai aveam? Că le luase DNA-ul. Și DNA-ul trebuia să le dea înapoi. Le-am dat în original și ani de zile nu au putut să facă recepția. Dar am depășit acest moment, am negociat”, a declarat Ciprian Ciucu.

Încep, în vară, lucrări în valoare de 4 milioane de euro la Pasajul Basarab

Primăria urmează acum să obțină autorizația de construire. Primarul general al Capitalei a mai susținut că lucrările de punere în siguranță vor începe în această vară, la 1 iunie, și vor dura până la sfârșitul anului. Primăria a prevăzut, în proiectul de buget, 20 milioane de lei (circa 4 milioane euro n.r.) pentru această lucrare.

„Poate pentru unii va fi o veste proastă, dar din vară vom avea lucrări și pe Basarab. Asta e viața, ce să facem? Hai să ne uităm la viitor“, a mai adăugat edilul.

Construcția a costat 240 de milioane de euro

Pasajul Basarab a fost dat în folosință în 2011, dar fără să i se facă recepția. Din acest motiv, el nu a putut fi întreținut, iar în lipsa mentenanței el s-a degradat. Construcția a costat 240 de milioane de euro.

Amintim că Podul Basarab, care leagă sectoarele 1 și 6, între șoseaua Nicolae Titulescu și șoseaua Grozăvești, este cel mai lat pod hobanat din Europa, având 44 metri lățime. Este susținut de cabluri și reazeme elastice, are aproape 2 kilometri lungime și piloni înalți de 84 de metri.

Proiectul a demarat la începutul anilor 2000, când Traian Băsescu era primarul Capitalei. Podul Basarab a fost inaugurat în iunie 2011, după 5 ani de lucrări. Sorin Oprescu, Gabriela Firea și Nicușor Dan sunt ultimii trei primari ai Bucureștiului, înaintea lui Ciprian Ciucu, care au avut în administrare Podul Basarab.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE