Are 29 de ani și se bucură din plin de viață! E frumoasă, arată excepțional și întoarce privirile în orice moment. Merge la sală, se întreține și e extrem de atentă la alimentație.

După actorie, Sandra Izbașa a descoperit de curând o nouă pasiune: fotografia! Dar nu să facă poze, ci să fie surprinsă în cele mai provocatoare instantanee! Și-ar face față cu brio pe orice podium de modă din lume.

„De fiecare dată când simt nevoie îmi place să fiu fotografiată. Nu contează că sunt pe stradă, în parc, în restaurant sau acasă. Îmi place să transmit oamenilor starea mea de bine! Sunt mereu cu zâmbetul pe buze, chiar dacă traficul din București ne scoate fire albe tuturor! De fiecare dată îmi place să le arăt tuturor prietenilor virtuali cele mai noi apariții vestimentare în domeniu. Fie că port o rochiță abia apărută pe piață, un hanorac cu un mesaj special, sau o geacă mai ciudată. Sunt o fire super-activită și îmi place să mă simt bine! Deci, dacă mă prindeți prin oraș, opriți-mă și facem o poză împreună!”, spune Sandra pentru Libertatea.

Chiar dacă are un program aglomerat, Sandra se pregăteșe intens și de sărbătorile de iarnă. Și-a pregătit deja carnețelul pe care să-i scrie Moșului: „În fiecare an i-am scris și m-a ascultat mereu. De Crăciun îmi place să fiu lângă familie și lângă cei dragi. O să pregătim și-o vancață de câteva zile împreună pentru că așa e tradițoa. Așa ne-am obișnuit și așa se va întâmpla anul acesta. Vreau să vă anunț că am fost o fetiță cuminte, sper ca Moș Crăciun să-mi îndeplinească din nou toate dorințele. Când eram mică trebuie să recunosc că-mi plăceau mai mult mașinuțele decât păpușile… Și chiar mă bucuream când le primeam. Dar vă spun un secret, nu cadourile sunt cele mai importante, ci oamenii pe care-i ai lângă tine! E cel mai frumos cadou”, ne-a mai declarat campioana olimpică în exclusivitate.

Mai mult, după ce-a renunțat la cariera de sportivă profesionistă, Sandra s-a dedicat televiziunii și cinematografiei. A prezentat știrile sportive la postul public, apoi a avut un rol într-un lung-metraj, „Faci sau taci”, care a avut succes în cinematografele din întreaga țară. „A fost supertare! Am mers cu toată echipa în țară și reacțiile au fost pozitive. Chiar dacă am avut multe vânătăi după filmări. Mi-ai trecut! Am mai spus că până ajung să iau Oscarul o să fiu perfectă! Mai am mult de lucru, dar m-am simțit exceptional, într-o gașcă supertare. Sper să mai am șansa să joc într-un nou film. A fost o experiență frumoasă. Mă bucur că am avut șansa asta”, a mai spus Izbașa.

CV de campioană

aur la sărituri și bronz cu echipa (JO 2012)

aur la sol și bronz cu echipa (JO 2008)

o medalie de argint și două medalii de bronz, la Mondiale 5 medalii de aur, 4 medalii de argint și un bronz, la Europene

„Îmi place să ofer cadouri tuturor celor care îmi sunt apropiați. Vorbesc de fiecare dată cu Moș Crăciun să alegem cel mai potrivit cadou. Și îmi place să fac daruri și celor care au nevoie de o bucurie în această perioadă. Merg la copii să fac daruri și să-i fac să fie fericiți” Sandra Izbașa

