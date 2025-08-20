Keratina poate opri eroziunea smalțului dinților

În prezent, se recurge la fluor pentru a încetini eroziunea smalțului, dar s-a descoperit că tratamentele pe bază de keratină o opresc complet.

Cercetătorii de la King’s College London au descoperit că keratina, o proteină prezentă în păr, piele și lână, folosită adesea în șampoanele reparatoare, poate fi utilă și pentru dinți. Aceștia susțin că pasta de dinți fabricată din păr poate repara dinții deteriorați și poate opri stadiile incipiente ale cariilor, potrivit Sky News.

„Considerăm că aceasta este o descoperire revoluționară, o schimbare majoră în industrie, care introduce keratina ca produs de uz zilnic pentru protejarea și vindecarea smalțului dentar fără ca noi să ne dăm seama”, a declarat dr. Sherif Elsharkawy, de la Facultatea de Stomatologie, Științe orale și craniofaciale a Universității King’s, pentru sursa citată.

„Dacă aveți o microfisură sau un defect foarte mic, acesta se va vindeca fără ca voi să vă dați seama”, a mai adăugat el.

Multe probleme dentare provin din smalțul deteriorat, care nu se regenerează. Când keratina se amestecă cu mineralele din salivă, produce un strat protector care imită structura și funcția smalțului natural.

În prezent, pastele de dinți cu fluor și fluorul adăugat în apa potabilă sunt utilizate pentru a încetini eroziunea smalțului, dar s-a descoperit că tratamentele pe bază de keratină o opresc complet.

„Keratina oferă o alternativă transformatoare la tratamentele dentare actuale”, a declarat Sara Gamea, cercetătoare doctorandă la King’s College London și prima autoare a studiului.

Când ar putea fi disponibilă pentru cumpărare noua pastă de dinți

Tratamentul ar putea fi aplicat zilnic sub formă de pastă de dinți sau, în cazuri mai extreme, sub formă de gel aplicat de un specialist, similar cu lacul de unghii. Potrivit oamenilor de știință, pasta ar putea fi disponibilă publicului în doi-trei ani și este considerată o alternativă mai ecologică la restaurarea dentară tradițională.

Produsele de testare dezvoltate la King’s College au fost fabricate din lână, dar, în viitor, dr. Elsharkawy a spus că oamenii ar putea chiar să-și colecteze propriul păr pentru a extrage keratina.

Cu toate acestea, pentru moment, echipa de cercetători „optează pentru lâna de oaie, deoarece este foarte abundentă și este un deșeu biologic, este durabilă și e profitabil și pentru fermieri”.

Pasta de dinți va arăta și va avea aceeași textură ca pasta standard cu fluor, cu aromă de mentă și textură spumoasă, dar va conține suficientă keratină pentru utilizarea zilnică.

Unde se găsește keratina

Keratina este o proteină structurală fibroasă care formează elementul de bază al părului, unghiilor și pielii. Este responsabilă pentru aspectul puternic, rezistența și strălucirea firului de păr.

Keratină se găsește în organismele animale, inclusiv în coarne, pene, gheare, copite și stratul exterior al pielii vertebratelor. Ea este o proteină foarte rezistentă și insolubilă în apă.

Keratina naturală este esențială pentru sănătatea podoabei capilare, iar tratamentele cu keratină, utilizate frecvent în cosmetică, ajută la netezirea părului, regenerarea firului de păr degradat și mărirea elasticității acestuia.

Keratina este una dintre cele mai rezistente substanțe care protejeaza organismul.

