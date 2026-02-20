„Vedem în zona publică acum cetăţeni care administrează o societate şi după aceea o vând şi au reuşit ei să scape de datorie. Este o problemă falsă pe care încearcă să o inducă aceşti cetăţeni, crezând că dacă îţi vinzi firma pe perioada cât a fost administrată de tine, tu scapi de răspunderea de administrator care e prevăzută în lege”, a spus șeful Fiscului, citat de news.ro.

Și a continuat: „La nivelul ANAF, pentru toţi cetăţenii care îşi vând firma cu datorii unei persoane, poate un străin, ANAF analizează informaţiile în aceste baze de date pe care le are despre firmă şi atrage răspunderea personală administratorului care crede că a scăpat de problemă. O să vedeţi din ce în ce mai multe atrage astfel de răspunderi”.

Am identificat 600.000 de firme. După aceea, am venit şi am luat cine este administratorul, cine este acţionarul care se află în spatele acestor firme. Şi constatăm că apare acest profil care are 7, 9, 15 firme, în ultimii 3 ani, în insolvenţă, care nu face altceva decât să înşele pe toată lumea, care este toxic şi pentru mediul de afaceri, iar el nu este sancţionat când îşi face o nouă firmă. Şi vrem să sancţionăm acest tip de comportament, iar partea aceasta, cum o să punem în cazierul fiscal, aici ne-am gândit în primă fază. O să discutăm alături de mediul de afaceri, poate venim acolo cu criterii specifice. Să putem să-i spunem legal şi frumos: domnule, tu nu mai poţi să-ţi faci o firmă. Adrian Nica, șeful ANAF:

Nica a subliniat că vor fi închise şi ultimele portiţe legale, inclusiv prin modificarea cazierului fiscal, cu interdicţia de a mai înfiinţa alte firme.

„O persoană care-şi vinde firma şi are datorii nu are datorii numai la ANAF, are datorii şi faţă de alţi parteneri. El nu păcăleşte doar ANAF-ul. El este o persoană problematică pentru întreg mediul economic în care acţionează. El stă şi se prezintă ca un om de afaceri, derulează business, semnează contracte doar cu scopul de a înşela pe toată lumea”, a explicat șeful ANAF.

Acesta a mai precizat că în cel mai scurt timp va discuta cu mediul de afaceri, „poate să întărim puţin condiţiile din cazierul fiscal de înfiinţare de firmă”. „Adică, dacă tot ai fost administrator la şapte-nouă firme, care toate au intrat în insolvenţă, toate au fost vândute, să nu mai poţi să faci o nouă firmă. Analizăm această posibilitate”, a conchis Nica.

