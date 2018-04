Patronii de pe litoralul românesc primesc acum înzecit “palmele” date de-a lungul vremii angajaților din industria hotelieră și a alimentației publice. Salariile mici, lipsa de respect și lipsa aprecierii eforturilor a făcut ca și oamenii din acest domeniu să ia calea străinătății. Acum, hotelierii și cârciumarii de pe litoral se plâng că nu au pe cine angaja.

Pentru cei din zona litoralului, sezonul estival însemna o oază financiară, o perioadă în care se puteau face bani, chiar dacă asta însemna ca înainte de deschidere să participe gratuit la curățenie, iar la închidere să ajute, tot fără bani, la strâns.

După 1990, se practica furtul pe față, la gramaj, la nota de plată, la rest, la servicii, și înșiruirea poate continua. Ulterior, odată cu înăsprirea controalelor, a legislației și a ieșirii dintre hotarele țării, a apărut noțiunea de bacșiș, care ușor-ușor a început să prindă. Nu a atârnat la fel de mult în buzunarele sezonierilor, dar era mulțumitor și legal.

Patronilor li s-a părut că angajații câștigă prea mult și au început să bage mâna în aceste venituri, prin imputarea unor pierderi diverse. Ba mai mult, unele angajări s-au făcut strict pe “bacșiș“, salariul existând doar scriptic.

Barmani, ospătari, recepționere, cameriste, chiar și instalatorii și electricienii cu experiență au zis “stop” în această situație. Mai ales că nu lipsea replica: “Mai așteaptă 10 la ușă să îți ia locul”. Drept urmare, toți aceștia au început să plece să lucreze în străinătate sau pe navele de croazieră, unde experiența lor era mai bine plătită. Când s-au terminat cei de la ușă, cu experiență, și au rămas amatorii sau nepricepuții, patronii de pe litoral au realizat situația.

Site-urile de anunțuri și localurile din stațiuni au pus la vedere anunțuri de angajare, dar pare că nu se înghesuie nimeni.

Pentru postul de cameristă, la care experiența este un avantaj, salariul este de 1.500 de lei, bani din care trebuie să își plătească transportul, mâncarea, hainele și alte asemenea lucruri.

Un om de afaceri din Vama Veche a declarat, sub protecția anonimatului, că a construit pentru personal câteva camere, să le poată oferi cazare, dar nici așa nu reușește să aibă angajați tot timpul. “Mulți pleacă afară“, spune bărbatul cu părere de rău.

Pe de altă parte, cei care au lucrat în turism se plâng de condițiile de muncă și de salariile mici.

Un altul se plânge că înainte muncea o zi, iar cealaltă zi o avea liberă, însă acum, când cei mai curajoși au început să plece, trebuie să lucreze ca să acopere și turele celor plecați.

Alt bărbat care lucra în industria hotelieră și de alimentație publică reclamă că la sfârșitul fiecărei zile de muncă i se opreau bani pentru diverse pierderi.

Pe de altă parte, unii patroni de localuri și hoteluri de pe litoral susțin că problema crizei de personal din turism este una la nivel național și nu ține neapărat de faptul că este o activitate sezonieră. Totodată, ei se plâng că mulți dintre cei rămași în sistem nu sunt bine calificați și cu toate acestea cer salarii mari.

În același timp, adaugă patronul de hotel, în ceea ce privește promovarea, acum se lucrează la o strategie în acest sens, care să fie unitară, altfel spus, un marketing global.

Și proprietara unui local din Mamaia spune că cea mai mare problemă cu care se confruntă este lipsa personalului.

“Noi am reușit să ne formăm o echipă, pe unii i-am luat de la zero. La noi este deschis tot timpul anului și pot spune că vara este mai rău decât iarna. În zonă, sunt hoteluri cu all inclusiv, iar turiștii nu mai ies nici să bea un suc. Am și o terasă pe care nu am mai deschis-o de trei ani de zile”, spune Ani Florescu, proprietara unui local din Mamaia.