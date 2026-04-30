Sandro Veronesi este fondatorul Grupului Calzedonia, azi Oniverse, care include Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Signorvino, Atelier Emé și Cash & Carry.

În decembrie 2024, Forbes i-a estimat averea antreprenorului de modă la valoarea de 2 miliarde de dolari, a notat Il Mattino.

Acum, în clasamentul live Forbes, familia Veronesi este cotată la 1,88 miliarde de dolari.

Momente de panică pentru omul de afaceri italian Sandro Veronesi, președintele grupului Oniverse, care a fost implicat într-un accident aviatic în sud-vestul Franței, pe 24 aprilie.

Incidentul, dezvăluit abia recent, s-a soldat din fericire doar cu răni ușoare pentru Veronesi și pentru colegul său de zbor, un alt cetățean italian.

Avionul de mici dimensiuni în care cei doi se aflau a întâmpinat probleme tehnice în timp ce survola o zonă agricolă din apropierea localității Labastide-Villefranche (departamentul Pyrénées-Atlantiques).

În jurul orei locale 16.00, aeronava a început să piardă brusc altitudine, generând momente de tensiune.

Avionul cu care călătorea Sandro Veronesi. Foto: @SudOuest.fr

Sandro Veronesi, un pasionat al aviației, a fost nevoit să recurgă la măsuri de urgență pentru a evita o tragedie.

Salvarea celor doi pasageri a fost posibilă datorită activării parașutei balistice de urgență, care a încetinit semnificativ viteza de cădere a avionului.

Cu toate acestea, aterizarea a fost dură, aparatul de zbor prăbușindu-se cu botul în sol, iar parașuta rămânând agățată în cablurile de înaltă tensiune din zonă.

Un rol crucial în salvarea lui Veronesi și a colegului său l-a jucat o patrulă a jandarmeriei franceze. Aflați deja în zonă pentru un exercițiu de antrenament aerian, jandarmii au fost martorii incidentului și au alertat imediat echipele de intervenție.

La sosirea salvatorilor, cei doi pasageri părăsiseră deja cabina avionului și se aflau conștienți la sol. Transportați ulterior la spital, starea lor a fost evaluată ca fiind stabilă, fără răni grave.

Sandro Veronesi și-a început cariera lucrând pentru „regele italian al ciorapilor”, Nerino Grassi, la compania Golden Lady.

Astăzi, grupul său Oniverse, cu mărcile subsidiare, are peste 5.600 de magazine în 57 de țări.

Veronesi este pasionat de vin și a deschis Signorvino, un lanț de magazine de vinuri, cafenele și restaurante în toată Italia.



