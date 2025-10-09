Cei patru riscă pană la 5 ani de închisoare

Cei patru bărbați, dintre care doi se află în arest preventiv, vor compărea pentru degradarea sau deteriorarea ușoară a unui bun prin inscripții comise în grup și pentru participarea la o acțiune de demoralizare a armatei în scopul de a prejudicia apărarea națională în timp de pace.

Această ultimă infracțiune se pedepsește cu cinci ani de închisoare și 75.000 de euro amendă.

În vârstă de 30, 36, 44 și 50 de ani, acești patru bărbați – trei de naționalitate moldovenească și unul de naționalitate necunoscută – sunt suspectați că au comis aceste fapte între 18 și 20 iunie 2024.

La 20 iunie 2024, la ora 01:30 dimineața, polițiștii au surprins doi bărbați: unul scria pe un perete cu un spray roșu și un șablon reprezentând un sicriu gol cu inscripția „Opriți moartea acum! Visul ucrainean”, în timp ce celălalt stătea de pază. Astfel de graffiti au fost găsite în special pe clădirile AFP și Le Figaro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

Plătiți cu 100 de euro pe zi

Graffiti realizate cu un șablon reprezentând un sicriu echipat cu aripi de avion, cu mențiunea „Des Mirage pour l’Ukraine” (Mirage pentru Ucraina), au fost descoperite în alte locuri din capitală, unele însoțite de mențiunea „Mirya”, care înseamnă „vis” în ucraineană.

Cei doi moldoveni arestați au explicat că erau plătiți cu 100 de euro pe zi pentru a realiza aceste graffiti.

Ancheta a evidențiat prezența la Paris a unui al treilea bărbat, care îi recrutase și era șeful operațiunii la fața locului, indicându-le unde să facă aceste graffiti.

Cei trei bărbați au fost arestați în iunie 2024, în Franța, sub acuzația că au aplicat pe ziduri şabloane de tip graffiti ce reprezintă sicrie, însoţite de menţiunea „Soldat francez în Ucraina”.

Mâna lui Ilan Șor la Paris

Investigațiile efectuate prin cooperarea polițienească au permis, de asemenea, identificarea unei a patra persoane, Alexandr Grigorenco, ca fiind cel care a comandat aceste desene.

Acest „fervent simpatizant al partidului politic pro-rus SOR”, care „comandase deja acțiuni similare în Franța cu câteva zile înainte”, este socrul unui autor al unor astfel de inscripții în zona Adunării Naționale între 6 și 8 iunie 2024, potrivit ordonanței pe care AFP a putut să o consulte.

Acest dosar face parte dintr-o serie de cazuri considerate a fi legate de interferențe străine. Printre acestea se numără: stelele lui David albastre scrise pe zidurile din regiunea Parisului, mâinile roșii pictate pe memorialul Shoah din Paris sau capetele de porc depuse în fața moscheilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE