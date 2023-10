Wieder am Netz: Reaktor 3 des Atomkraftwerks Oi ist der erste Atomreaktor, der seit der Fukushima Katastrophe wieder in Betrieb genommen wird / 020712 Photo taken from a Kyodo News helicopter on July 2, 2012, shows the No. 3 reactor building (R) at Kansai Electric Power Co.'s Oi nuclear power plant in the town of Oi, Fukui Prefecture, on the Sea of Japan coast