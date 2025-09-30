Dincolo de copertă – cărțile care schimbă vieți

Jurnalista Denisa Macovei aduce vedete, creatori de conținut și oameni cool să povestească despre cărțile care i-au transformat în emisiunea Dincolo de copertă.

Bonus: volumele recomandate ajung în biblioteci din mediul rural și școli unde chiar contează, cu ajutorul Fundației Ringier.

Vocea binelui – unde binele chiar se aude

Cu Oana Dumitriu la microfon, emisiunea Vocea binelui scoate la lumină povești reale despre oameni și organizații care fac diferența – de la sprijin pentru copii abandonați la lupta împotriva violenței domestice.

Un show cu emoție și impact.

Ce nu știai despre – fun facts & confesiuni

Prezentată de Mara Coman, emisiunea Ce nu știai despre vine cu întrebări-fulger, adevărat sau fals și detalii surprinzătoare despre invitați.

Relaxat, interactiv și plin de momente pe care nu le găsești nicăieri altundeva.

VIVA! Couple – dragoste în direct, fără scenariu

VIVA! Couple vine cu un format fără moderator, doar cupluri reale și discuții pe bune. Întrebări amuzante, răspunsuri sincere și multă chimie – pentru că iubirea adevărată nu are nevoie de filtre.

„Ringier România, singurul publisher digital international prezent în România, continuă să investească în premium video și digital – două direcții esențiale pentru viitorul media. Noile formate video originale pe care le lansăm demonstrează angajamentul nostru pentru calitate, inovație și relevanță. Credem în puterea storytellingului vizual de a inspira, de a informa și de a crea conexiuni autentice cu publicul. Aceste producții reprezintă un pas important în consolidarea poziției noastre de lider în zona de premium digital video și în dezvoltarea unui conținut adaptat unei generații care consumă conținut rapid, vizual și interactiv si pe diferite platforme”, a declarat Andrei Bereandă, Managing Director Ringier România.

„Credem că videoul unește creativitatea cu tehnologia, aducând impact și relevanță. Fiecare proiect e o ocazie de a inova și de a construi povești vizuale care inspiră și conectează publicul. Aceste patru producții sunt doar începutul”, a explicat și Ionela Lupu, Video Manager Ringier România.

