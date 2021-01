„Am început să alerg în 2016, luna noiembrie, iar prima competiție a fost în iunie 2017, în Austria-Salzburg 30k trail. Neavând antrenament, am abandonat cursa la km 28. Până în 2018, alergam doar în pantaloni scurți și în tricou. Însă în 2019, am văzut un articol despre Wim Hof care a urcat pe Everest doar în pantaloni scurți și în sandale, lucru care m-a ambiționat și am început să alerg la bustul gol”, a declarat ardeleanul.

Paul Năoian susține că scopul său este acela de a inspira cât mai multă lume la mișcare în aer liber și de a ajuta copiii și persoanele în vârstă.

În ultimii ani, el a participat la multe competiții dificile. Cea mai recentă a avut loc în decembrie 2020, la ultramaratonul de 52 de kilometri, unde a alergat doar în pantaloni scurți.

„Mă tot întreb dacă a fost un vis sau realitate… Pe data de 1 decembrie am participat, la Cluj, EcoTrail Ultramarathon 2020, și vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru susținere. În timpul cursei, din păcate, am deviat de la traseu de trei ori și am alergat 2 km în plus.

Partea nebună este că am alergat 52 km și am reușit să termin competiția consumând doar patru geluri izotonice, fără apă sau altceva. Am terminat pe locul 13, cu timpul de 5:11:53. Am stabilit și un nou record personal, alergarea la bustul gol/iarna 52 km, cel vechi fiind de 22 km”, a scris, pe Facebook, Paul Năoian.

A ajuns pe Vârful Moldoveanu

Recent, sportivul clujean a reușit să ajungă pe Vârful Moldoveanu: „Am stabilit un nou record personal, alergare la bustul gol până pe Vârful Vlădeasa. Este pentru prima dată când reușesc să alerg în pantaloni scurți până la 1.836 m. A fost un vânt foarte puternic, au fost momente când nu îmi mai simțeam nasul și carnea de pe corp, parcă voia să se desprindă de os”.

Vrea să alerge la Cercul Polar

Bărbatul are două mari dorințe: „Top 1 este să particip la competiția de la Polul Nord, cursa mică de 193 km, dar pentru a-mi îndeplini acest vis am nevoie de sponsori. Iar Top 2, să urc pe muntele Everest fără oxigen suplimentar”.

Pentru a se menține în formă, Paul Năoian aleargă săptămânal zeci, chiar sute de kilometri.

Foto: Facebook / Paul Năoian

